Aleix Espargaró conquista Montmeló con una pizca de suerte en un show impresionante de Márquez

El piloto español Aleix Espargaró (Aprilia) ha completado un sábado perfecto al lograr la pole y la victoria en la carrera al sprint de MotoGP en el Gran Premio de Catalunya, sexta prueba del Mundial de motociclismo, una jornada en la que Marc Márquez (Ducati), desde la decimocuarta posición de salida, y Pedro Acosta (KTM) completaron el podio y en la que Jorge Martín (Ducati), cuarto, afianzó su liderato ante la caída del italiano Francesco Bagnaia (Ducati).

Despojado de toda presión tras anunciar esta misma semana que pondría fin a su carrera en la categoría reina al acabar esta temporada, el de Granollers reinó este sábado en 'su' pista. Con un tiempo de récord (1:38.190), por la mañana se garantizó la pole, y a pesar de su mala salida al sprint consiguió firmar su primera victoria del curso.

Eso sí, al catalán le acompañó la fortuna en una carrera en la que hasta tres pilotos se fueron al suelo cuando marchaban líderes: Raúl Fernández (Aprilia), Brad Binder (KTM) y 'Pecco' Bagnaia. Con el tropiezo de este último, escaló hasta el primer puesto y confirmó su triunfo por delante de Marc Márquez, segundo, y de Pedro Acosta, tercero.

Además, el líder de la categoría reina, Jorge Martín (Ducati), rentabilizó su cuarto puesto de este sábado gracias a la mala suerte de Bagnaia, hasta ahora su principal perseguidor en la general. Ahora, el de San Sebastián de los Reyes cuenta con 135 puntos, 37 más que el mayor de los Márquez (98), que ha escalado hasta el segundo puesto del Mundial; Bagnaia (91) es cuarto por detrás de su compatriota Enea Bastianini (Ducati), con 94 unidades.

Nada más apagarse los semáforos, Aleix Espargaró (Aprilia) perdió su posición de privilegio en una salida que permitió a Francesco Bagnaia (Ducati) ponerse al frente de la sprint. Por detrás, Pedro Acosta (KTM), que este sábado cumple 20 años, avisaba al situarse segundo, y solo un giro después se aupaba a la cabeza de carrera de una cita de la categoría reina por primera vez.

Hubo mucho movimiento en estas primeras vueltas, en las que 'Pecco' y el de Mazarrón se intercambiaron adelantamientos hasta que apareció Raúl Fernández (Aprilia), muy rápido este fin de semana, para tomar el relevo de ambos y situarse primero. Su aventura acabó a falta de siete vueltas con una caída que, unida a un adelantamiento a Acosta, propició que Brad Binder (KTM) se aupase a lo más alto.

Sin embargo, el sudafricano, un giro más tarde, también se fue a la grava cuando rodaba líder, y Bagnaia tomó el mando. Hasta la cabeza de carrera llegó Aleix Espargaró, mientras Acosta y Marc Márquez (Ducati) peleaban por la tercera plaza y Jorge Martín (Ducati) rodaba quinto atento a cualquier contratiempo de los corredores de delante.

El de Cervera le metió la moto al de Mazarrón en la última vuelta, y todo saltó por los aires cuando, en la curva 5, Bagnaia también sufría una caída que dejaba en la mano la victoria a Aleix Espargaró. Con ello, España se hacía con el 'Top 4' de la esprint de Montmeló: Aleix Espargaró, Marc Márquez, Pedro Acosta y Jorge Martín. Además, Maverick Viñales (Aprilia) concluyó octavo, Alex Rins (Yamaha) lo hizo duodécimo, Alex Márquez (Ducati) fue decimocuarto, por delante de Joan Mir (Repsol Honda), y Augusto Fernández (KTM) terminó decimoséptimo