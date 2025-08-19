us open
Alcaraz y Raducanu caen en la primera ronda del dobles mixto del US Open
El español y la británica fueron eliminados por Jessica Pegula y Jack Draper por un doble 4-2 en apenas 50 minutos en la primera ronda del dobles mixto del US Open.

El tenista español Carlos Alcaraz y la británica Emma Raducanu quedaron eliminados este martes en la primera ronda del dobles mixto del Abierto de Estados Unidos, derrotados por la estadounidense Jessica Pegula y el británico Jack Draper.
el análisis del partido
Pegula -con mucha experiencia den dobles- y Draper superaron a Alcaraz y Raducanu por 4-2 y 4-2 en 50 minutos de partido.
Alcaraz y Raducanu apenas tuvieron tiempo para practicar en Nueva York, ya que su debut llegó a las 24 horas de la final del Abierto de Cincinnati del lunes, en la que el español se proclamó campeón por el abandono del italiano Jannik Sinner.
"Mañana intentaré estar a mi mejor nivel después del viaje a Nueva York y seguramente de acostarme tarde, pero trataré de dar mi mejor tenis para ayudar a Emma a conseguir la victoria", aseguró el murciano este lunes con el trofeo de Cincinnati en las manos.
Alcaraz empezó el partido concediendo un 'break' al saque, del que él y Raducanu ya no se supieron recuperar.
Draper y Pegula, mejor coordinados y efectivos en sus subidas a la red consolidaron su ventaja hasta llevarse el set por 4-2, con un error de Alcaraz en el punto decisivo que ni él se podía creer.
En la segunda manga, Draper y Pegula rompieron de nuevo el saque de un Alcaraz que asumió riesgos para ponerse 2-1 sirviendo.
Con el 3-1 y 40-15, el británico y la estadounidense tuvieron tres bolas de 'break' y de partido, pero Alcaraz y Raducanu lograron defender.
Salvaron una cuarta bola de partido al resto, pero Pegula y Draper terminaron llevándose el juego y el duelo con un doble 4-2.
El torneo se disputa en apenas dos días, con partidos rápidos, en la semana previa al inicio del cuadro principal y con un atractivo premio económico de un millón de dólares para la pareja campeona.