Alcaraz y Raducanu caen en la primera ronda del dobles mixto del US Open

Carlos Alcaraz de España (izquierda) y Emma Raducanu de Reino Unido (derecha) en acción durante su partido de dobles mixto contra Jack Draper de Reino Unido y Jessica Pegula de EE. UU. en el Abierto de Estados Unidos en Flushing Meadows, Nueva York, EE. UU., 19 de agosto de 2025.

El tenista español Carlos Alcaraz y la británica Emma Raducanu quedaron eliminados este martes en la primera ronda del dobles mixto del Abierto de Estados Unidos, derrotados por la estadounidense Jessica Pegula y el británico Jack Draper.

el análisis del partido

Pegula -con mucha experiencia den dobles- y Draper superaron a Alcaraz y Raducanu por 4-2 y 4-2 en 50 minutos de partido.

Alcaraz y Raducanu apenas tuvieron tiempo para practicar en Nueva York, ya que su debut llegó a las 24 horas de la final del Abierto de Cincinnati del lunes, en la que el español se proclamó campeón por el abandono del italiano Jannik Sinner.

"Mañana intentaré estar a mi mejor nivel después del viaje a Nueva York y seguramente de acostarme tarde, pero trataré de dar mi mejor tenis para ayudar a Emma a conseguir la victoria", aseguró el murciano este lunes con el trofeo de Cincinnati en las manos.

Alcaraz empezó el partido concediendo un 'break' al saque, del que él y Raducanu ya no se supieron recuperar.

Draper y Pegula, mejor coordinados y efectivos en sus subidas a la red consolidaron su ventaja hasta llevarse el set por 4-2, con un error de Alcaraz en el punto decisivo que ni él se podía creer.

En la segunda manga, Draper y Pegula rompieron de nuevo el saque de un Alcaraz que asumió riesgos para ponerse 2-1 sirviendo.

Con el 3-1 y 40-15, el británico y la estadounidense tuvieron tres bolas de 'break' y de partido, pero Alcaraz y Raducanu lograron defender.

Salvaron una cuarta bola de partido al resto, pero Pegula y Draper terminaron llevándose el juego y el duelo con un doble 4-2.

El torneo se disputa en apenas dos días, con partidos rápidos, en la semana previa al inicio del cuadro principal y con un atractivo premio económico de un millón de dólares para la pareja campeona.