Alcaraz no da ninguna opción a una de las promesas del tenis y pasa de ronda en Miami; Landaluce da la sorpresa y sigue adelante

El número 1 del ranking ATP, el tenista español Carlos Alcaraz, cumplió los pronósticos y accedió este viernes a la tercera ronda del Miami Open (Estados Unidos), en una jornada en la que Martin Landaluce dio la sorpresa al derrotar a Luciano Darderi, y Cristina Bucsa se retiró.

Alcaraz derrota a la promesa Fonseca

El tenista español se impuso por un doble 6-4 al brasileño Joao Fonseca en 1 hora y 29 minutos de partido, pese a ejercer como visitante debido a la gran cantidad de aficionados brasileños que apoyaron en las gradas a la joven promesa de su país.

Alcaraz espantó de una tacada los fantasmas de su eliminación en segunda ronda el año pasado y rompió a Fonseca, de 19 años, al comienzo de ambos sets, tras lo que mantuvo con solidez su servicio.

El actual número 1 del mundo se marchó del partido con 26 ganadores y 22 errores no forzados, mientras que Fonseca apenas registró 14 ganadores y 19 errores no forzados.

Alcaraz salvó tres bolas de rotura y aprovechó dos de las cinco de las que dispuso su rival.

En siguiente ronda le espera el estadounidense Sebastian Korda, número 36 del mundo, quien derrotó hoy a Ugo Carabelli por 6-0 y 6-3.

Landaluce sorprende y bucsa se retira

Landaluce, que ocupa el puesto 151 en la ATP, se coló en tercera ronda del Masters 1.000 de Miami después de vencer a Darderi por 6-3, 6(4)-7 y 6-4 en un sólido partido en el que cosechó 40 ganadores, por 25 de su rival, y apenas cedió dos veces su saque.

Se trata del mejor resultado del tenista español de 20 años en este torneo, al que accedió a través de la ronda de clasificación. En 2024 alcanzó la segunda ronda, tope hasta este viernes.

Su siguiente partido le enfrentará con el ruso Karen Khachanov, quien horas antes derrotó a Bautista Agut por un doble 6-3.

La española Cristina Bucsa (n.30), que debutó como cabeza de serie, se retiró lesionada por problemas en la cadera cuando perdía 2-6 y 2-3 contra la ucraniana Yulia Starodubtseva