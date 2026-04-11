Alcaraz defenderá ante Sinner su reinado en Montecarlo

El tenista español Carlos Alcaraz ha derrotado este sábado por 6-4 y 6-4 al monegasco Valentin Vacherot en las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo, que se disputa sobre tierra batida, y luchará por el título este domingo ante el italiano Jannik Sinner, verdugo del alemán Alexander Zverev por 6-1 y 6-4 en la otra 'semi'.

Precisamente Sinner y Zverev abrieron fuego en el Monte-Carlo Country Club. Y poca historia tuvo el set inicial, ya que el italiano rompió los dos primeros servicios de su adversario nada más empezar el partido y consolidó ambos 'breaks' con sencillez. Además, Zverev encajó en blanco otra rotura en el séptimo juego y empezó el segundo set a remolque.

Su oponente será un Alcaraz casi tan sólido como el jugador de San Cándido. En su 'semi', el murciano aguantó a Vacherot el reñido inicio y ya olió sangre en el tercer juego: 'break' en la primera oportunidad y ventaja consolidada de inmediato. Bajo la atenta mirada de Alberto II de Mónaco y varios pilotos de Fórmula 1 en las gradas, Alcaraz se creció. El de El Palmar encadenó tres servicios en blanco y cerró el primer set a su favor en 36 minutos.

Pero de repente, Vacherot despertó. Durante el cuarto juego, aumentó su intensidad y Alcaraz falló una derecha cruzada que acarreó el 15-40, seguido de una doble falta que consumó el 'break' inesperado. Con apoyo del público local, el monegasco se puso por delante en el marcador (2-3) por primera vez en todo el encuentro y exprimió sus golpes más largos.

Cordon Press Carlos Alcaraz defenderá título en Montecarlo contra Jannik Sinner.

Entonces el palmareño corrigió desajustes e igualó el tanteador tanto en el 3-3 como en el 4-4, con sendos turnos propios de servicio y en ese octavo juego soltando presión con un grito tras adjudicárselo. Durante el noveno, Vacherot seguía en estado de gracia y lo evidenció una gran volea, poco ortodoxa y con efecto, que le valió para situarse con 40-15.

Después de que Alcaraz pidiese revisión arbitral para esa jugada por si había alguna irregularidad, su contrincante se desconcentró hasta el punto de cometer doble falta, luego tirar larga una derecha, luego hacer una mala subida a la red que Alcaraz salvó gracias a un duro revés y por último quedarse clavado en fondo de pista tras una dejada del murciano. Consumado ahí el 'break' del 5-4, sacó a continuación para sentenciar el marcador definitivamente. Y aunque en un momento dado se vio 30-30, el palmareño no se inquietó, pues sacó bien hasta apuntarse el segundo set y con ello la victoria, a tenor de una hora y 25 minutos de duelo.