El Alavés-Elche estuvo detenido por gritos contra Rafa Mir: "Violador"

El Elche cosechó este domingo la primera derrota de la temporada al caer por 3-1 ante el Alavés en un encuentro que también estuvo marcado por una interrupción a mitad de la segunda mitad.

Tal y como señala el acta del colegiado Ortiz Arias, "en el minuto 69 del encuentro, aficionados del equipo local, identificados por su indumentaria situados en el Fondo Polideportivo, entonaron cánticos de "Rafa Mir, violador"".

"Este hecho fue puesto en conocimiento del coordinador de seguridad del partido y del delegado de campo activando el Protocolo Antiviolencia, Racismo y Xenofobia, estando el partido detenido 2 minutos por este hecho Desde la megafonía y los video marcadores del estadio se pidió que cesaran estos gritos y no se volvieron a repetir", señala el acta.

¿cómo está el caso de rafa mir?

Rafa Mir está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción nº 8 de Llíria (Valencia) por un presunto delito de agresión sexual con acceso carnal.

El caso se remonta a la madrugada del 1 de septiembre de 2024, en su chalet de la urbanización Torre en Conill (Bétera). El proceso está en fase de instrucción, con recopilación de pruebas (testigos, informes médicos y forenses).

Mir defiende su inocencia, y aunque estuvo apartado del Valencia durante unos encuentros, después volvió a jugar, aunque el caso no ha concluido.

Rafa Mir a la llegada a los juzgados de Llíria

Las últimas novedades que se remontar a abril de este año señalan que hay informes de la empresa de seguridad (Levantina de Seguridad) no recogen menciones a agresión sexual, coincidiendo con la Policía Local. Esto favorece a la defensa, que busca el sobreseimiento, aunque se enfrenta a 4-12 años de prisión si se prueba el delito.

Mientras tanto hay aprobadas unas medidas cautelares contra el delantero ya que no puede acercarse a menos de 500 metros a las denunciantes ni contactarlas, y debe comparecer periódicamente en el juzgado. Su pasaporte fue retirado inicialmente.