Alamara Djabi, jugador de 19 años del Midtjylland danés, sale del coma tras ser apuñalado

El jugador del FC Midtjylland, Alamara Djabi, de 19 años, ha resultado gravemente herido en un apuñalamiento ocurrido durante el fin de semana en la ciudad de Herning (Dinamarca). La vida del futbolista llegó a correr peligro, lo que obligó a una intervención médica inmediata para salvarle la vida.

Tras el suceso, Djabi fue operado de urgencia y, posteriormente, ha sido sometido a una segunda intervención. Gracias a la profesionalidad del personal de rescate y de los médicos del hospital, su estado ahora es estable. El jugador ha despertado del coma artificial en el que se encontraba y, según ha informado el club, "se encuentra bien dadas las circunstancias".

El club pide respeto y colaboración

El FC Midtjylland ha comunicado que se mantiene en "estrecho diálogo y colaboración con las autoridades" y está prestando todo su apoyo tanto a Alamara Djabi como a su familia. El club ha solicitado "la comprensión de la gente" y ha pedido que "se respete la privacidad" del jugador y sus allegados en esta difícil situación.

En su comunicado, la entidad danesa ha instado a la prensa a no intentar contactar con compañeros de equipo o miembros del cuerpo técnico, ya que "como es natural, todo el mundo está profundamente afectado por el grave suceso". Con el fin de no interferir en la investigación policial en curso, que incluye interrogatorios a testigos, el club ha anunciado que no realizará más comentarios por el momento.

Actualmente apartado del equipo

El club también ha aclarado la situación deportiva del jugador, informando de que "Alamara Djabi no había sido convocado con el primer equipo durante un largo periodo y tampoco entraba en los planes para los próximos partidos".

El comunicado concluye con un mensaje de ánimo y apoyo: "Nuestros pensamientos están con nuestro compañero, su familia y amigos, y le deseamos una pronta recuperación".