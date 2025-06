Aitana Bonmatí, sobre el Mundial de Clubes: "Sé que se está jugando... No he visto nada, y si no juega el Barça, ¿para qué mirarlo?"

No ha pasado desapercibida este martes las declaraciones de la dos veces campeona del Balón de Oro, la internacional del Barcelona, Aitana Bonmatí, cuando le han preguntado si está siguiendo el Mundial de Clubes que se celebra por estas fechas en Estados Unidos.

La azulgrana reconoce, con tono distendido, que no está viendo partidos del Mundial, y además lo razona de la siguiente manera: "Nada. Sé que se está jugando el Mundial de Clubes, pero no he visto nada la verdad. Encima no juega el Barça. Entonces, ¿para qué mirarlo?"

La pregunta se produjo dentro del 'media day' que organizó la selección española femenina de fútbol a la que acudieron decenas de periodistas para interesarse por el estado de las jugadoras convocadas por Montse Tomé de cara al próximo Europeo que se celebra del 2 al 27 de julio en Suiza, y en el que España debuta frente a la selección de Portugal el próximo jueves 3 a las nueve de la noche.