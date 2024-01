Hugo Mallo se defiende de las acusaciones de abuso sexual: "Comparece como inocente"

Hugo Mallo ha sido denunciado por abuso sexual por la mujer que trabajaba como mascota del Espanyol. El supuesto suceso tuvo lugar el 24 de abril de 2019, cuando el exfutbolista del Celta se enfrentó con el conjunto gallego al equipo catalán. Según ha informado el Diario AS, el Juzgado de lo Penal número 19 de Barcelona acogerá el próximo 11 de julio de 2024 tras ser aplazada la citación inicialmente prevista para el 25 de mayo de 2023. Este miércoles, un día más tarde, Quique de Lucas, agente de Hugo Mallo, ha publicado un comunicado en referencia al supuesto incidente.

La denuncia de la mujer recogió: "Cuando Hugo Mallo llegó a la altura de las mascotas, al periquito le dio la mano como se hace habitualmente, pero cuando llegó a la Sra. Ana (la presunta víctima prefiere conservar el anonimato, por lo que se la citará en adelante como Ana), que en ese momento estaba haciendo el papel de la mascota periquita, éste introdujo las manos bajo el disfraz y le hizo tocamientos en los pechos".

Comunicado de Quique de Lucas, agente de Hugo Mallo



Después de la información publicada el día 30 de enero del 2024 en el diario As, creemos conveniente algunas aclaraciones.

En primer lugar, negamos categóricamente los hechos denunciados, lo que ya se puso de manifesto ante el Juzgado que los investigó, exigiendo un absoluto respeto a la presunción de inocencia.

Ese mismo Juzgado, tras haber tomado declaración a la denunciante, a Hugo y valorar el resto de pruebas, decidió archivar el asunto ya que no consideraba probados los hechos.

Dicha resolución fue recurrida por ambas partes, la denunciante porque sí creía que se acreditaban los hechos descritos en la denuncia y nosotros al entender que no solo no quedaban acreditados sino que se podía asegurar que no se habían producido.

Fue la Audiencia Provincial la que mandó reabrir el expediente para que la controversia se resolviera en un juicio oral, al que, recordemos, Hugo comparece como INOCENTE.

Queremos destacar que tanto el RC Celta como el RCD Espanyol, al activar sus respectivos protocolos y tras analizar la información recibida, consideraron que no había pruebas de lo denunciado, no habiéndose iniciado tampoco expediente alguno por parte de la RFEF ni de la Liga.

Solicitamos dejar a la Justicia que actúe, así como el máximo respeto para Hugo y su familia a la espera de que aflore la verdad.