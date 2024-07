El tenis es una de las grandes esperanzas de la delegación española en los Juegos Olímpicos. Con Carlos Alcaraz, Rafa Nadal, Cristina Bucsa y la pareja formada por Granollers y Carreño, las ilusiones por conseguir alguna medalla son cada vez mayores. Además, a ello hay que sumar que el murciano y el balear han unido fuerzas en el cuadro de dobles y hacen soñar a toda la afición española.

Rafa Nadal sufrió mucho este domingo para vencer al húngaro Marton Fucsovics y el balear abrillantó una jornada del tenis español que tuvo de todo. Sara Sorribes, Jaume Munar y Pedro Martínez fueron la cruz del día. Los tres tenistas lucharon, pero no pudieron avanzar de ronda. Pero la cara fueron Cristina Bucsa y el dúo formado por Granollers y Carreño, que siguen adelante en París 2024.

El tenista balear tuvo un comienzo arrollador ante Fucsovics. Nadal se llevó el primer set por 6-1, pero en el segundo el húngaro se vino arriba y sorprendió a todo un catorce veces ganador de Roland Garros. Pero el español, finalmente, evitó la sorpresa y se impuso a su rival en un tercer muy disputado.

El rival de Nadal en la siguiente ronda será nada más y nada menos que Novak Djokovic, en un partido que es el clásico del tenis. El duelo de este lunes será el número 60 entre ambos tenistas. Y el de Manacor intentará con todas sus fuerzas equilibrar una balanza que es favorable al serbio con 30 victorias

PARÍS, 28/07/2024.- El tenista español Rafael Nadal celebra tras vencer al húngaro Marton Fucsovics en la primera ronda individual masculina de los Juegos Olímpicos de París 2024 en la pista Philippe-Chatrier del complejo de tenis Roland Garros, este domingo en París, Francia. EFE/ Juanjo Martín

"Voy a intentarlo, estoy disfrutando de la experiencia", dijo del encuentro contra Djokovic, antaño más habitual en rondas finales.

"Normalmente, cuando jugábamos este tipo de partidos contra él y yo, jugamos en rondas finales por algo realmente importante. Estos son los Juegos Olímpicos y cada partido es importante sin ninguna duda. Estoy que no sé el nivel que puedo llegar a jugar, con lo cual voy a intentar esforzarme al máximo para realmente crearle problemas; pero bueno, es un poquito incierto lo que vaya a pasar", dijo Nadal.

Las palabras de un aficionado español en Tiempo de Juego

La victoria de Rafa Nadal en París la siguió muy de cerca Carlos Valero, un aficionado español, que ha viajado con un amigo hasta la capital francesa para disfrutar de los partidos del tenista balear en los Juegos Olímpicos. "Es nuestro ídolo desde pequeño, crecimos viéndole por la tele y hoy hemos cumplido un sueño", empezó diciendo a Joseba Larrañaga.

"Rafa iba hacia la zona de prensa, le hemos parado y le he pedido que me firmara la pierna donde tengo tatuado su logo", explicaba Carlos Valero sobre cómo ha conseguido la firma de Nadal. Y agregaba: "Ha firmado con un rotulador, pero ya he contactado con un amigo para que haga el tatuaje de la firma".

Ángel García preguntaba al seguidor de Nadal cuánto tiempo lleva sin ducharse y Carlos no dudaba en contestar. "Me he duchado al llegar al hotel, pero lo he hecho con la pierna tapada", afirmó.

Posteriormente, los dos aficionados explicaron a Joseba Larrañaga que han hecho la gira de tierra batida completa y que este domingo han conseguido conseguir un sueño conociendo en persona a Rafa Nadal. "Me ha escrito creer cuando me ha firmado y es algo que nos ha enseñado él. Mañana es favorito como siempre, aunque nos hemos quedado a cuadros al conocer los horarios", comentaron para concluir.

