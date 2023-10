Un aficionado brasileño golpea a Neymar con un paquete de palomitas en la cabeza

Brasil empataba este jueves en casa con Venezuela (1-1) y rompía su histórica racha de victorias consecutivas en las eliminatorias sudamericanas. El golazo de tijera de Eduard Bello en los últimos minutos daba un punto a la vinotinto que conseguía el segundo empate ante la canarinha en 19 partidos.

Sin embargo, el encuentro quedó empañado por el incidente sufrido por Neymar al finalizar el mismo y cuando se dirigía al túnel de vestuarios del Arena Pantanal de Cuiabá. En ese momento, la afición, enfadada por el resultado y el mal juego de Brasil comenzó a insultar a sus jugadores y a lanzar objetos a los mismos, uno de ellos impactando en la cabeza del jugador del Al-Hilal.

EITA! O QUE FOI ISSO? JOGARAM PIPOCA NO NEYMAR E ELE FICOU REVOLTADO! MANDOU O TORCEDOR PRA AQUELE LUGAR! ???? Alerta de clima muito tenso na Arena Pantanal! Pqp! O que aconteceu? O camisa 10 ficou muito bravo! ?????? pic.twitter.com/49XtPfHZG5 — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) October 13, 2023

Se trataba de un paquete de palomitas que voló por el aire hasta golpear a la estrella de Brasil que se mostró muy enfadado con lo ocurrido y que en el momento de los hechos recriminó con gestos y señalando con el dedo al hincha lo que había hecho.

NEYMAR SE PRONUNCIA APÓS SER ATACADO POR SACO DE PIPOCA! ???? O craque da #SeleçãoBrasileira se pronunciou e chamou o torcedor de sem educação! O que achou? pic.twitter.com/q1tzUHut0m — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) October 13, 2023

Luego en zona mixta condenó lo sucedido: "Ni siquiera vi lo que era, pero cuando me golpeó me puse nervioso. Condeno este tipo de actitudes, no se deben hacer, es malo para el fútbol, para el ser humano. Una persona que hace este tipo de cosas no es una persona educada, no podrá educar a un niño de la mejor manera posible. Si se queja tanto debería haber entrenado mejor y estar en el campo él, no yo", explicó antes de disculparse con la afición local por el resultado: "No vengo aquí de vacaciones ni mucho menos a pasear, vine a hacer lo que más me gusta que es jugar al fútbol y defender a mi país".