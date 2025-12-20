La afición del Oviedo protesta contra la directiva tras el empate ante el Celta: "Más fútbol y menos negocio"

Tras el empate sin goles entre el Real Oviedo y el Celta, en lo que significó el décimo partido de los azules sin conseguir la victoria, la afición del conjunto oviedista protestó contra la directiva de la entidad carbayona. "Grupo Pachuca, más fútbol y menos negocio", se pudo leer justo antes de que comenzase el partido en una pancarta sacada por el Fondo Norte del Tartiere, el grupo más animoso de la afición local.

El oviedismo dejó al margen las protestas por la polémica gestión del Grupo Pachuca en los últimos meses y durante el partido se dedicó a animar, aunque cuando el colegiado señaló el final del mismo se pudo escuchar "directiva, dimisión".

El cántico que más sonó y que más seguido fue por el resto del Carlos Tartiere, también al final del encuentro, fue el de "Lleida vete ya", dirigido al director general del Real Oviedo, Agustín Lleida; los azules, con este empate, suman diez partidos sin ganar y son penúltimos en la tabla de Primera División.

A diferencia del domingo pasado, cuando hubo incidentes más serios en el regreso del equipo tras la derrota en Sevilla, esta tarde más de un centenar de aficionados sí se aglomeraron a la salida del aparcamiento interior del Tartiere, pero los futbolistas fueron más o menos aplaudidos y solo el presidente Martín Peláez y el director general Agustín Lleida se llevaron la bronca de los aficionados.