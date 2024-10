La AFE muestra su apoyo a Diego Llorente después de la denuncia del CTA: "La libertad de expresión nunca se debe castigar"

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha mostrado su apoyo al futbolista del Real Betis Diego Llorente, al que "defenderá hasta el final en el caso de que se adopte cualquier decisión de carácter disciplinario" en su contra por parte de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) "por expresar libremente una opinión".

La AFE "no comparte en absoluto" la decisión del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de denunciar al jugador ante el Comité de Disciplina de la RFEF por sus palabras tras el partido que su equipo disputó ante el Sevilla el pasado domingo, según informa en un comunicado.

Ese partido lo ganó el Sevilla con un gol de penalti de Lukebakio tras unas manos de Diego Llorente, que, según el jugador, no fueron y, por tanto, no debían ser castigadas como pena máxima por Martínez Munuera.

"Acabo de ver las imágenes y no entiendo nada. Yo las manos las tengo abajo, él dice que las tengo abiertas y en ningún momento tengo las manos en horizontal. Ya no es solo que pite penalti, que es lo que puede interpretar en el campo, pero que el VAR no le llame y encima le diga que tengo las manos así es faltarnos al respeto, es lamentable la verdad", dijo Llorente.

"Los árbitros llevan ya un tiempo con el VAR, no hay excusas, y al final se retratan ellos solos. Las explicaciones que hemos visto todos por televisión son mentira. Ya no es sólo que lo pites sino que encima te están mintiendo a la cara, es inexplicable para mí. Tenemos que hacer autocrítica pero hay que dar un puñetazo encima de la mesa porque el otro día contra Las Palmas le pegan un rodillazo en la cabeza a un compañero antes de tocar el balón y es penalti también", comentó.

Para AFE, que ha salido en defensa de Llorente, el jugador "corre el riesgo de ser sancionado impunemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión, un legítimo y constitucional derecho que tiene cualquier persona".

El sindicato denuncia que con esta decisión "no sólo se pretende coartar su libertad de expresión, sino que se le impediría, en el caso de ser sancionado, ejercer su derecho a trabajar por el simple hecho de opinar con libertad como cualquier trabajador de otro ámbito, con las consecuencias deportivas que esta decisión puede acarrear tanto a él como a su club".