330 entrenadores demandan a la RFEF por denegarles la Licencia UEFA Pro

El Juzgado de Primera Instancia nº 33 de Madrid ha admitido a trámite una demanda presentada por 330 entrenadores, contra la Real Federación Española de Fútbol por entre otras muchas cuestiones, la vulneración de derechos fundamentales del art. 14 de la Constitución Española por parte de la RFEF, en la denegación de la licencia UEFA para entrenar en el extranjero a los entrenadores con titulación académica del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte.

Los entrenadores de fútbol que se hicieron con sus respectivas titulaciones en centros educativos públicos o legalmente autorizados por las administraciones estatales no pueden ejercer su profesión fuera de España. La RFEF no lo permite ya que les deniega la Licencia UEFA. Sin embargo, los que han conseguido sus certificados a través de los medios federativos si que pueden. Muchos técnicos se han visto obligados en varias ocasiones a rechazar ofertas del extranjero por esta circunstancia. La Real Federación Española de Fútbol sostiene que no pueden repartir tantos títulos todos los años.

Jagoba Arrasate es uno de los ejemplos de este problema en los entrenadores de élite. El técnico se formó en el centro Kirolene del Gobierno vasco y la RFEF le deniega la licencia UEFA Pro para trabajar fuera del país. Por tanto, le han suspendido el examen de acreditación de competencias que se creó en la etapa de Rubiales.