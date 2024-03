La acción sin castigo del Liverpool-City y que recuerda a la de De Jong con Xabi Alonso

Liverpool y Manchester City empataron (1-1) este domingo en la jornada 28 de la Premier celebrada en Anfield, un clásico de los últimos años en la liga inglesa trepidante pero que dejó líder al Arsenal.

El choque de gigantes, quizá el último duelo entre Jürgen Klopp, quien dice adiós al equipo 'red' esta campaña, y Pep Guardiola en el fútbol inglés no defraudó. Ambos equipos tuvieron ocasiones para haberse llevado el partido, pero el reparto de puntos dejó al Arsenal, que venció el sábado al Brentford, en cabeza con 64 puntos, los mismos eso sí que el Liverpool y uno más que el City.

El vigente campeón se adelantó a los 20 minutos con un remate de Stones, en un saque de esquina inteligente de Kevin De Bruyne. Los visitantes se merecieron la renta pero en el inicio del segundo tiempo, el City regaló un penalti, donde además quedó lesionado el portero Ederson, que no perdonó Mac Allister.

Anfield y los suyos despertaron entonces y Luis Diaz tuvo un par de ocasiones claras. La respuesta visitante fue por parte del jugador más en forma del City, un Phil Foden que esta vez no vio puerta. Jeremy Doku también la tuvo, aunque por otro lado pudo cometer un penalti sobre Mac Allister que reclamaron los locales. En el siguiente audio podrás escuchar cómo se vivió esta jugada en Tiempo de Juego, y también el final del encuentro.

En el último minuto del partido, Jeremy Doku golpeó en el pecho a Alexis Mac Allister en el área de penalti mientras el City defendía un córner. A pesar de la revisión del VAR, el colegiado Michael Oliver no fue llamado ni siquiera al monitor y no modificó su decisión, y por tanto, no señaló penalti, y el partido acabó con ese 1-1 final.

Las quejas de Klopp

Al término del partido, el técnico del Liverpool, Jurgen Klopp mostró su enfado por esa acción: "Fue penalti claramente. Al cien por cien. Es falta en cualquier parte del campo y también tarjeta amarilla. Está claro que fue penalti. Si el balón no estuviera ahí, lo mata".

"Para toda persona que ve fútbol en este planeta es penalti; si piensas que no lo es entonces tal vez no seas una persona de fútbol".

Klopp, no obstante, quiso realzar el trabajo de sus jugadores. "Podemos jugar al fútbol como lo hemos hecho. He visto actuaciones individuales muy buenas de nuestros jugadores".

Sobre el empate, el preparador alemán indicó que su equipo demostró "donde debe estar. Vamos a luchar por el título. A ver dónde llegamos. Estuvimos muy bien. Hubo muchas cosas buenas", indicó.

"El partido fue de gran calidad, un gran partido. Fue nuestro mejor partido contra el City. Nunca habíamos dominado tanto. Sobre todo la segunda parte. Debimos marcar dos o tres goles", añadió Klopp.