El Consultorio de Pedro Martín... (Semana del 2 al 8 de enero)

Buenos días Paco. Hace unas horas soñé que el Oviedo le ganará al Alavés con gol de Rahim. No tengo ningún vínculo con el Oviedo.

Así que espero que se cumpla esta parte del sueño, así se me cumple la otra parte, que es personal.

Enhorabuena y que sea el inicio del camino de la permanencia. Os escucho desde hace muchos años y me hacéis una compañía enorme !!! Mil gracias

Si te hace falta una pregunta para Peter Martín. ¿Cual es esa pregunta que siempre le han querido hacer sobre fútbol y nunca se la hicieron?

Felices fiestas y excelente comienzo de Año

Un abrazo XXL

Leo

El Betis lleva sin encajar contra Rayo y Getafe. Desde cuándo no sucede que el Betis deja la portería a 0 en dos partidos consecutivos de liga?

Los partidos de fútbol, en demasiados casos, quedan marcados por decisiones arbitrales que condicionan el resultado, incluso con la ayuda del VAR. Los errores persisten en la aplicación del reglamento.

Árbitros españoles internacionales aplican en competiciones europeas criterios distintos a los de LaLiga, generando una percepción de desigualdad. Como programa amante de las estadísticas, propongo medir sistemáticamente indicadores clave: penaltis a favor/en contra, tarjetas rojas, goles anulados y correcciones del VAR. Este "saldo arbitral" público obligaría a los estamentos a corregir anomalías, en defensa de la justicia como valor democrático.

Con la tecnología actual, no se justifica que irregularidades afecten a equipos, aficiones y economías —ingresos por premios, permanencias o descensos—. ¿Quién audita al árbitro y pone el cascabel al gato del VAR? ¿Podría la IA sustituir a sus miembros?

Pedro Marín Usón

Buenas. Héctor Bellerín lleva 89 partidos oficiales con el Betis sin anotar gol. ¿Quiénes son actualmente los jugadores de LaLiga con más partidos sin marcar? ¿Y cuál es el récord histórico de partidos en la Liga sin anotar (por ejemplo, he leído que David Cortés o Luis Amaranto Perea tampoco anotaron gol nunca en más de 200 partidos)

Buenas tardes. ¿Podríamos saber a través de Pedrito por qué los árbitros últimamente están en muchísimas ocasiones en medio de las jugadas? Estorban muchas situaciones claras del juego. Gracias

Hola. Una pregunta para el Consultorio. ¿Pueden los 11 jugadores de un equipo rodear el balón en ir avanzando poco a poco hacia la portería rival hasta introducirlo en la misma?

Gracias