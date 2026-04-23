El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 16 al 23 de abril)

Hola.

¿Me gustaría saber los números del Compostela en Primera y en Segunda División?

Saludiños.

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Buenas tardes.

Soy un fiel oyente, llamado Miguel. Os escribo desde Tarragona, aunque soy natural de Vila-real y aficionado del equipo. En todos estos años se le han hecho muchas preguntas a Pedro y creo que hay una que no se le ha hecho nunca así que allá voy. ¿Cuál fue el último jugador de la Liga Española que fue comprado con pesetas? Dicho esto, ojalá Pedro me conteste con desprecio y no conteste a la pregunta. Saludos y viva Pepe Domingo Castaño.

Miguel Cotanda Jarque.

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Buenas. Viendo la juerga que tenemos montada en Donosti y pensando en el partido del miércoles me asalta una pregunta: El viernes en la jornada de Segunda el jugador del Sanse Kita vio su quinta amarilla y no puede jugar en Valladolid. ¿Podría jugar con el primer equipo?

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¿Record de temporadas consecutivas de un jugador sin marcar gol en el fútbol profesional español?

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Cada semana veo que los jugadores al sacar los córners suelen poner el balón fuera de la línea que hay para eso. Se supone que eso es ilegal. ¿En caso de acabar en gol podría entrar el VAR para anularlo?

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Hola Pedro. A ver si tú lo sabes. ¿Por qué no se quiere solucionar el problema del fútbol actual de que cuando un jugador quiere perder tiempo o parar el ritmo del contrario se tira al suelo, llega el árbitro, le mira a la cara y con las mismas se levanta y sigue jugando? Es algo que está ya implantado.

La solucion la veo sencilla. Si se quisiera acabar con esta lacra: jugador que vaya al suelo y se interrumpa el partido, por el motivo que sea, dos minutos fuera del campo. Así se evitaban estos desmayos momentáneos de una vez.

Saludos cordiales y gracias al equipo de TDJ por tantos años haciéndonos disfrutar hasta de partidos infumables.