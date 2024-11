Valencia, indignada: Así ha reaccionado Paco González a los altercados que se han producido durante la visita de los Reyes, de Sánchez y de Mazón a Paiporta

El quinto día de la DANA ha estado marcado por la tensión e indignación de decenas de personas en Paiporta, que han recibido con gritos de 'fuera' y con lanzamiento de barro a la comitiva de los Reyes, en la que también estaban el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Carlos Mazón.

Cientos de voluntarios y vecinos han interrumpido las tareas de limpieza de las calles y sótanos al ver llegar a la comitiva con repetidos gritos de "fuera, fuera" y el lanzamiento de barro y lodo, que ha alcanzado a los reyes y al resto de autoridades.

ASÍ LO HEMOS VIVIDO EN TIEMPO DE JUEGO

Este domingo, durante la retransmisión del programa de Tiempo de Juego y con Paco González a la cabeza, te hemos informado de estos incidentes con la ayuda de nuestro compañero Hugo Ballester desde COPE Valencia. Escucha cómo hemos vivido estos momentos de tensión durante el programa.

MOMENTOS DE TENSIÓN

Durante la presencia de las autoridades en una de las localidades más afectadas por la DANA en Valencia se han vivido varios momentos tensos. En uno de ellos, se ha visto como una vecina se ha dirigido a la reina Letizia: "¡A ti no te falta agua... y la gente aquí muriéndose!"

El rey Felipe se ha detenido en varios momentos a hablar con los afectados para intentar calmarles. En alguna de las imágenes se aprecia como le dice a uno de ellos lo siguiente: "No hagáis caso a todo... hay personas interesadas para que haya caos".

La propia Casa Real, a través de las redes sociales, han compartidos alguno de los momentos que han vivido durante la visita a Paiporta: "Los Reyes, durante su visita a Paiporta (Valencia) esta mañana"

Uno de los protagonistas durante esta visita era el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón que escribió lo siguiente en la red social 'X' antes de hablar con nuestra compañera Cristina López-Schlichting: "Entiendo la indignación social y por supuesto me quedo a recibirla. Es mi obligación política y moral. La actitud del Rey esta mañana ha sido ejemplar"

Después, con la directora y presentadora del Fin de Semana COPE, ha reincidido en la misma idea: "La gente tiene mucha rabia y dolor, es normal".

"Estamos haciendo todo lo que podemos, la gente lo está pasando muy mal", añadió.

Por su parte, según fuentes del Ejecutivo consultadas por EFE, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abandonó la comitiva presidida por los Reyes en la visita a Paiporta al activarse el protocolo de seguridad por las agresiones de las que estaba siendo objeto, pero tanto él como el resto de su equipo se encuentran bien.

Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa/EFE El Rey, Sánchez y Mazón, antes de hacer la visita a Paiporta

"Ha reventado Valencia. Ese es el titular que me deja a mi esta mañana. Ha reventado Valencia de indignación", señalaba Paco González al ver todo lo que estaba ocurriendo en Paiporta.

RECOGIDA DE ALIMENTOS Y MATERIAL

Y todo esto ocurrió antes de que comenzara el encuentro entre el Atlético de Madrid y Las Palmas en el Metropolitano: "Y nosotros tenemos que ir informándoles de las otras cosas que pasan en el mundo, que no son nada importantes, que es, por ejemplo, lo del fútbol. Lo que pasa es que no me queda cuerpo para preguntaros nada".

Antes del arranque del partido, la Fundación Atlético de Madrid y Cruz Roja han recogido materiales de primera necesidad frente a las puertas 29 y 30 del Riyadh Air del Metropolitano, los cuales se entregarán a los afectados por las inundaciones.

Atlético de Madrid Recogida de alimentos antes del partido entre el Atlético y Las Palmas

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).