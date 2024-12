Tomás Guasch sorprende al elegir al heredero de Messi: "Ni uno ni otro"

El jugador argentino del Inter Miami Leo Messi fue noticia esta semana al señalar al internacional español del Fútbol Club Barcelona Lamine Yamal como uno de los jugadores con más proyección en el panorama del fútbol mundial: "Si tengo que quedarme con alguien me quedo con Lamine por lo que hizo hasta ahora con la edad que tiene y por el futuro que tendrá por delante. Depende de él, de muchas cosas también porque el fútbol es así, pero es presente y futuro".

MESSI, RECIÉN MVP DE LA MLS

Lionel Messi fue elegido durante los últimos días como el Jugador Más Valioso (MVP) de la MLS, tras anotar 20 goles y dar 16 asistencias en apenas 1.485 minutos en el terreno de juego en la temporada regular.

Messi, de 37 años, guió al Inter Miami hacia el récord de puntos en la temporada regular (74), pese a perderse largos tramos del año por problemas físicos y por la disputa de la Copa América con la selección argentina.

El exbarcelonista promedió 2.18 contribuciones de gol por 90 minutos con el Inter Miami, todo un récord de efectividad en la liga de fútbol estadounidense.

Messi recibe este premio tras ser elegido en seis ocasiones como mejor jugador de la semana. Además, el argentino fue dos veces galardonado como mejor jugador del mes.

El exbarcelonista es el primer jugador en la historia del Inter Miami en recibir el MVP y el décimo sudamericano en conseguir este galardón.

MESSI Y UN POSIBLE REGRESO AL BARÇA

En una entrevista concedida a Mundo Deportivo la pasada semana, el argentino habló de un posible regreso al Barça

"Como jugador del Barça, nunca te podés conformar con ser segundo o con no ganar, porque el socio y la afición te exigen lo máximo. Ser el mejor club del mundo conlleva una exigencia muy grande. Me encantaría volver a ver al Barça ganando La Liga, la Copa y también la Champions. Y en los años que no se pueda, que al menos compita hasta el último momento", ha afirmado Messi.

El futbolista más importante en los 125 años de historia de la entidad azulgrana también ha querido enviar un mensaje a los aficionados culés: "Que los extraño muchísimo, que ojalá nos podamos ver pronto otra vez y que se sientan orgullosos de ser parte del mejor club del mundo".

debate

Este viernes, durante el programa de Deportes COPE en La Linterna con Manolo Lama, se debatió sobre el heredero de Messi y además del nombre de Lamine Yamal, se puso sobre la mesa la opción de Vinicius Jr.

Sin embargo, Tomás Guasch, comentarista de Tiempo de Juego y de Deportes COPE, señaló otro nombre. En el siguiente audio podrás escuchar íntegro el programa de este viernes de Deportes COPE con Lama.

"Ni uno ni otro. El heredero de Messi es Rodri, que ya heredó el Balón de Oro, así vieron los expertos más expertos y su decisión fue compartida aquí por un notable grupo de notables", apuntó.

"Tu amigo Guardiola ha dicho hoy que todos los males del City están que no está el mejor, que es Rodri", añadió Guasch.

En cuanto al debate de Lamine Yamal o Vinicius, Guasch analizó que "yo creo, equivocadamente, que Vinicius es el mejor hace mucho tiempo", aunque "Lamine es buenísimo. Crack".

