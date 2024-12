Tomás Guasch explica por qué el Real Madrid no fichará en este mercado de invierno: "Nadie mejora a Asencio"

El próximo 1 de enero se abre el mercado invernal en España y muchos de los equipos de Primera División, por no decir todos, ya están moviéndose para reforzar sus plantillas de cara al tramo final de la temporada.

Pero muchos de esos equipos para poder fichar, primero deberán dar salida a otros futbolistas para cumplir con las exigencias de LaLiga.

Otros equipos, sin embargo, tan solo están tratando de dar salida a los jugadores que no están disfrutando del protagonismo deseado.

PORTAZO AL MERCADO DE FICHAJES INVERNAL

Arancha Rodríguez informó este pasado viernes de las intenciones del Real Madrid en el mercado invernal que se abre este próximo 1 de enero. El conjunto blanco tiene lesionados a Dani Carvajal y Eder Militao, que se perderán toda la temporada debido a sendas lesiones de larga duración.

El lateral derecho sufrió el pasado mes de octubre una triple rotura de rodilla, que le va a tener apartado de los terrenos de juego entre 8 y 10 meses. Carvajal tuvo que abandonar el duelo que enfrentaba al Real Madrid contra el Villarreal en camilla. El jugador intentó golpear el balón en un duelo con Yeremy Pino y, nada más caer al suelo, se llevó la mano a la rodilla.

Panoramic/SIPA / Cordon Press Lesión de Dani Carvajal

Y el central brasileño, por su parte, se 'rompió' en el mes de noviembre durante un encuentro frente a Osasuna y se confirmó que sufrió una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El defensor, en un intento de rematar un córner, se quedó clavado y cayó al suelo entre evidentes signos de dolor. Sus compañeros, rápidamente, fueron a consolarle y el defensa abandonó el terreno de juego en camilla.

Ambas lesiones encendieron las alarmas en la planta noble del Santiago Bernabéu, pero con el paso de las semanas la preocupación ha ido disminuyendo. Y según la información de nuestra compañera, el Real Madrid entiende que no es necesario reforzar la plantilla para el tramo final de la temporada.

En el equipo madridista confían en la recuperación de David Alaba y en la consolidación de un Raúl Asencio, que tras ser titular en cuatro partidos ha ido desapareciendo de las alineaciones de Carlo Ancelotti.

Los fichajes, sin embargo, llegarían a partir del mes de junio. Las dos incorporaciones en las que ya trabaja el Madrid son las de los laterales Alexander Arnold y Alphonso Davies. Ambos finalizan contrato el próximo 30 de junio con Liverpool y Bayern de Múnich. Y llegarían gratis a la 'Casa Blanca'.

Cordon Press El lateral derecho inglés y el lateral izquierdo canadiense son objetivos blancos.

Y sobre la posibilidad de que llegaran antes del Mundial de Clubes, que arranca el 15 de junio y en el que también participan sus equipos, el Real Madrid no se plantea una opción y si alcanza un acuerdo con ambos deberá negociar con ingleses y alemanes con la FIFA de por medio para ver con quien juegan el torneo.

LA EXPLICACIÓN DE TOMÁS GUASCH

El debate sobre el Real Madrid y su decisión de no fichar fue muy intenso en 'El Tertulión de los domingos', pero sin lugar a dudas Tomás Guasch fue el más contundente que intentó explicar esta situación que para muchos es incomprensible.

LaLiga Raúl Asencio debutaba este sábado con el Real Madrid.

"El Real Madrid debe fichar a un tío que te haga el remedio esta temporada y que, además, sea titular los próximos cuatro o cinco años", empezó diciendo el tertuliano.

Y agregó: "Ese jugador no está ahora mismo en el mercado porque ningún equipo te lo va a vender. He visto al Liverpool y me parece una cosa de locos. Ojalá el Madrid pudiera fichar a Alexander Arnold, Van Dijk o Saliba. Pero no los van a vender".

Guasch fue más allá y resaltó la figura de los canteranos. "En el mercado no hay un jugador mejor que Asencio y que puede llegar libre. ¿Qué queréis otro caso Vallejo? El chaval no juega y está ahí ocupando una ficha... El Real Madrid tiene que apostar por un chico de la cantera", sentenció.

