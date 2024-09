Tensión entre 'Pitu' Abelardo y un periodista: "¡Uf, ni me apetece escucharte la retransmisión, qué aburrimiento!"

Una de las noticias de la 5ª jornada en Segunda División se produjo fuera de los terrenos de juego, y tuvo como protagonista a 'Pitu' Abelardo, entrenador del Cartagena, tras el partido en el que el equipo cartagenero perdió por 1-0 frente al Real Oviedo en el Estadio Carlos Tartiere.

En la rueda de prensa post partido, el técnico se enfrentó a un periodista de Cartagena que le preguntó: "¿Realmente era el plan de partido lo que hemos visto? Dice usted que salió bien pero me parece a mí que no, porque ha estado a merced del rival".

Abelardo prácticamente no le dejó terminar para recordarle al periodista que "¿Sabes lo que pasa? Que yo soy entrenador, lo que no hago es escribir como tú".

- ¿Cree que el Cartagena ha jugado mejor que otras veces?, -repreguntó el periodista.

- Seguro que si empatamos o ganamos me cambias las preguntas.

- ¡En absoluto!

- ¡Buf! ¡Anda, vamos, si siempre pasa igual! El día, por ejemplo, del Eldense, fue el peor partido que hicimos, y las preguntas eran distintas - comentó Abelardo en referencia a la única victoria que el Cartagena ha sumado en estos cinco partidos, por 1-2 al Eldense.

- Si quiere, le paso la retransmisión para que la oiga - le pidió el periodista.

- ¡Uf, para escucharte en la retransmisión, ni me apetece! Te juro que no. No, no, gracias. ¡Uf, qué aburrimiento! ¿Nada más?

- No - respondió el periodista.

- ¡Pues qué alegría! - finalizó Abelardo.

el cartagena, en puestos de descenso

El Cartagena, después de cinco jornadas, es penúltimo en la clasificación, con tan solo tres puntos: una victoria y cuatro derrotas, que confirma el mal arranque del equipo que entrena Abelardo.

El Oviedo se reencontró con la victoria, puesto que no ganaba desde la primera jornada, y se tomó un cierto desquite de la derrota en el derbi ante el Sporting del encuentro pasado, al imponerse por 1-0 al Cartagena gracias a un gol del argentino Santiago Colombatto en la recta final del partido.