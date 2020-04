El SOS de un español en Colombia: "Vivo con la angustia de no saber si tendré plaza para volver o no"

Tiempo de Juego recogió este domingo el SOS de uno de las decenas de españoles que están en Colombia a la espera de ser repatriados. Javier Godínez llegó el 22 de febrero con la ONG 'Viaja, Disfruta y Ayuda'.

Su vuelta depende de una llamada de Iberia. Esa es toda la información de que dispone: "La situación es bastante confusa, no hay mucha información. Sabemos de un único vuelo y van llamando poco a poco a las personas. Vivo con la angustia de no saber si me llamarán o no. Iberia gestiona la lista y quedas a la espera de que te llamen".

Del grupo de españoles que conoce en Colombia, Javier cuenta que "hay personas con familiares en España con coronavirus, otros que necesitan tratamientos… Desde Perú o Argentina están saliendo muchos más vuelos. No entendemos que no haya vuelos desde Bogotá a España".