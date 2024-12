El sorprendente intento con el que Güler abrió el partido del Real Madrid en Vallecas y que recordó a Maradona

El Real Madrid, tras las victorias en Girona y en Bérgamo ante el Atalanta, visitó al Rayo Vallecano este sábado en un encuentro que comenzó a las 21:00h.

VINICIUS

El brasileño Vinícius Junior comenzó en el banquillo la visita liguera al Rayo de un Real Madrid sin Kylian Mbappé, lesionado, con un once de Carlo Ancelotti en el que entraron como novedades Luka Modric, Arda Güler y Rodrygo Goes respecto al equipo que inició el duelo ante el Atalanta en la Liga de Campeones.

Mantuvo Ancelotti a Aurélien Tchouaméni como central, en detrimento del canterano Raúl Asencio, que fue suplente por tercer partido consecutivo, y dio descanso a Dani Ceballos en el centro del campo y a Vinícius en ataque, tras regresar de lesión en el duelo europeo en Italia.

EFE Vinicius celebra uno de los goles ante el Atalanta

El Real Madrid arrancó el partido en Vallecas con Courtois; Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger, Fran García; Fede Valverde, Modric, Arda Güler; Bellingham, Rodrygo y Brahim.

JAMES

Además de Vinicius, el jugador colombiano del Rayo Vallecano James Rodríguez también fue protagonista. James ni siquiera entró en la lista de un técnico Iñigo Pérez que dejó unas curiosas declaraciones antes del encuentro.

"Es un tema que no estoy capacitado para responder en estos momentos. Me sabe fatal no poderos dar explicaciones porque nunca rehuyó nada pero no depende de mí. Ahora mismo no puedo hablar de ello”, dijo Íñigo Pérez en declaraciones a Movistar.

EFE James Rodríguez se dirige al córner para ejecutar un saque de esquina

"Yo siempre digo la verdad. Tiene un comportamiento muy bueno a nivel profesional y siempre intento ser lo más claro y respetuoso posible. Como entrenador del Rayo, tomo decisiones. Entiendo la controversia porque entiendo la importancia que tiene James, lo que arrastra, e intentaremos siempre ser claros con esto", comentó.

ARDA GÜLER

El futbolista turco Arda Güler fue el protagonista de la primera acción del partido. Estaban él y su compañero Jude Bellingham para dar inicio al choque, y fue entonces cuando Güler sorprendió a todos con un disparo desde el medio del campo, que salió fuera de la portería del guardameta local Batalla.

Intento de Arda Güler desde el medio del campo

El exjugador y actual comentarista de Tiempo de Juego, Fernando Morientes, desveló durante la retransmisión del encuentro que Rafa Benítez, en la época del Liverpool, se enfadaba si no intentaban un disparo como es si veían al portero adelantado.

Cabe recordar que ahora sí que está permitido hacer lo que hizo Güler. Antes eran necesarios dos toques al iniciar el choque, ahora ya no hace falta. Por tanto, si ese balón hubiera entrado, hubiera subido al marcador.

Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego recordamos el tanto de Diego Armando Maradona en la cancha de Guaraní cuando marcó un tanto desde el medio del campo en el saque de centro.

CANALES DE WHATSAPP

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).