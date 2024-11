La solución que da Manolo Lama sobre la participación o no de Rafa Nadal en la Copa Davis: "Cómo si le preguntas a Messi o a Cristiano"

Esta semana está marcada por la celebración de la Copa Davis en Málaga que servirá de despedida para una de las grandes leyendas del deporte español como es Rafa Nadal, como ya anunció el propio Nadal hace unas semanas a través de las redes sociales.

Rafa Nadal mostró este lunes su ambición de jugar en las finales de Copa Davis y dijo que no ha viajado a Málaga con la selección española para retirarse”, sino para intentar ayudar al equipo a ganar la Ensaladera, aunque todavía no esté confirmada su participación, algo que decidirá este martes el capitán David Ferrer.

“No estoy aquí para retirarme, estoy para ayudar al equipo a ganar. En los últimos dos meses y medio he intentado trabajar lo más duro posible”, aseguró el manacorí en una rueda de prensa después de que lleve desde el pasado viernes con entrenamientos de alta intensidad para estar disponible para el equipo español.

Reconoció que es "difícil coger el nivel de constancia y rodaje” al haber competido poco este año y apuntó que no sabe cómo puede responder si llega "a jugar algún partido" porque lleva "meses jugando muy poco en el circuito", por lo que se prepara "al máximo para llegar lo más preparado posible”.

“Lo demás son especulaciones y no me gusta hacérmelas”, añadió Nadal, que en caso de jugar este martes “seguro” que lo hará “con la máxima ilusión y determinación al máximo”.

El rey de la tierra batida resumió sus sentimientos: “Se acaba una época, han sido muchos años compartiendo muchos de ellos. Llevo muchos años en el circuito y entiendo que mucha gente ha crecido viéndome jugar. Pero bueno, es parte de la vida misma y ahora me toca a mí”.

“No hay despedida ideal, no es algo que me preocupe, mi despedida será la que vaya a ser. Sería fantástico estar todos competitivos e intentando ganar la Copa Davis. Voy a disfrutar al máximo, sea como animador desde fuera o estando en la pista ayudando”, resumió.

CARLOS ALCARAZ

Otro de los referentes de esta Davis es ver a Carlos Alcaraz después de su participación en las ATP Finals donde no pudo clasificarse para las semifinales.

Un murciano que estuvo mermado por un resfriado que le afectó durante toda la competición. De cara a esta Davis, el número 3 del mundo ha confesado que se encuentra mejor: "Sigo un poco resfriado, en los últimos días he podido entrenar prácticamente normal. Ya me he olvidado del resfriado y estoy casi al cien por cien o muchísimo mejor que en Turín".

Alcaraz, que al igual que todos sus compañeros, quieren despedir a Nadal por todo lo alto: "Me siento afortunado por poder vivir esto con él dentro y fuera de la pista. Me quedo con los momentos compartidos, seguir aprendiendo de él fuera y dentro de la pista".

"Estar en los Juegos fue algo muy especial, jugar con Rafa, estar con él, compartir muchos momentos en la pista, y aquí va a ser muy especial, no solo para mí, sino para todos. Ahora mismo estoy tratando de sentirme natural, vamos a ver mañana, creo que la emoción va a ser muy buena. No quiero poner expectativas, solo quiero ir allí, ver lo que va a ser, sentirlo y dejarlo", sentenció.

TODOS PENDIENTES DE RAFA

Antes la incertidumbre de si Rafa juega o no, nuestro compañero Manolo Lama ha dado una solución: "Creo que Rafa Nadal es el que tiene que elegir. Claro. Ya que ha decidido que vaya y que esté allí, si estás con dudas, dobles, individual, ponlo. Si sale bien, perfecto. Si sale mal, ¿qué le vamos a decir a Rafa? No, no le vamos a decir nada, pero yo creo que Rafa es tan inteligente que él sabe lo que tiene que pedir y lo que va a jugar y lo que puede darnos.

"Es como si le preguntas a Messi, ¿dónde quieres que te ponga? ¿Qué más dará? Dónde quiera Messi. O Cristiano, ¿Dónde quieres que te ponga? Ponlo, es que da igual", añadió Lama en el programa de este lunes de Deportes COPE.

Recuerda que toda la semana El Partidazo de COPE se emitirá desde Málaga para estar junto a Nadal en estos días tan importante para él como para el deporte español.

