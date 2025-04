Siro López estalla contra el Barça por sus críticas al Real Madrid: "No pueden dar lecciones con Negreira"

El final de la Copa del Rey entre Real Madrid y FC Barcelona, que se saldó con la victoria blaugrana por 3-2 en el tiempo extra gracias a un gol de Jules Koundé, sigue dejando secuelas fuera del terreno de juego. La polémica arbitral que rodeó la previa y el desarrollo del encuentro ha encendido los ánimos en los principales programas deportivos del país, y uno de los más críticos ha sido Siro López, quien no dudó en cargar duramente contra el Barça tras escuchar las declaraciones de Enric Masip en Tiempo de Juego de COPE.

"Pagó a Negreira durante 18 años”

En el análisis posterior al partido en El Tertulión, Enric Masip, asesor del presidente Joan Laporta, lamentó la presión que, en su opinión, ejerció el Real Madrid sobre los árbitros antes de la final: "Para mí hubo dos penaltis. El de Ferran es claro, y el agarrón a Cubarsí también". Masip incluso deslizó que “la presión que se ejerció fue muy bestia” y dejó caer que dicha presión podría haber condicionado algunas decisiones arbitrales.

Estas palabras provocaron la reacción inmediata de Siro López, que en su intervención fue especialmente duro con el entorno blaugrana: “Me ha hecho mucha gracia lo de Enric Masip. Que quiera dar lecciones de cómo hay que comportarse con los árbitros, de que no hay que presionarlos, de que al Barça no le han ayudado nunca… Bueno, igual ha olvidado que seguro que no se produjo ningún penalti en contra durante dos años y medio, algo histórico”.

ADIL BENAYACHE/SIPA / Cordon Press Los jugadores del Real Madrid protestan a De Burgos Bengoechea durante la final de la Copa del Rey ante el Barça

La crítica subió de tono cuando Siro recordó el caso Negreira, el escándalo que salpica al FC Barcelona por los pagos durante años a quien fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. “Que quiera dar lecciones de comportamiento un club que ha estado pagando 18 años a Negreira... y que pretenda que no se hable de eso. No sé si presiona más un vídeo o pagarle al vicepresidente del Comité Técnico Arbitral durante 18 años”, ironizó.

Las palabras de Masip

Durante la conversación, Juanma Castaño intentó matizar señalando que los errores arbitrales suelen beneficiar y perjudicar a todos los equipos en distintos momentos: "Yo diría que con el Barça se han equivocado a favor y en contra, y con el Madrid también". Sin embargo, Siro insistió en que, para Masip, parecía que los errores solo existían en un sentido.

El asesor de Laporta también subrayó que “no hubo ninguna llamada” para evitar la participación del Real Madrid en la final, quitando hierro a la tensión previa. Sin embargo, su discurso sobre la presión arbitral no convenció a buena parte de los tertulianos, que se mostraron incrédulos ante su intento de victimizar al FC Barcelona justo después de una final que terminó en triunfo culé.

EFE Los jugadores del Real Madrid celebran el gol de Tchouameni en la final de la Copa del Rey.

Cabe recordar que el Barça no solo celebró la conquista de la Copa del Rey, sino que también se mantiene líder en LaLiga y está en semifinales de la Liga de Campeones, donde se medirá al Inter de Milán