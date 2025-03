Siro López defiende la decisión del Real Madrid por los horarios de LaLiga: "Como Tebas entra en todas..."

El conflicto entre el Real Madrid y LaLiga ha entrado en un nuevo terreno de batalla, tras las recientes declaraciones de Carlo Ancelotti después de la victoria del conjunto blanco ante el Villarreal. El técnico italiano dejó claro que su equipo no volvería a jugar un partido con menos de 72 horas de descanso. Ancelotti fue tajante al señalar que había solicitado en dos ocasiones a la liga cambiar el horario del encuentro, pero sus peticiones fueron ignoradas.

En la rueda de prensa posterior al partido, Ancelotti explicó que "hemos pedido a la Liga dos veces de cambiar el horario del partido, pero no ha pasado nada. Pero esta es la última vez". La presión sobre LaLiga por parte del Real Madrid no parece disminuir, y el técnico italiano ha dejado claro que, si la situación no cambia, el club se podría plantear no presentarse a futuros encuentros si no se cumplen esos 72 horas de descanso entre partidos.

El conflicto con los horarios

El origen del conflicto está en la programación de los partidos del Real Madrid. Según Isaac Fouto, en el programa Tiempo de Juego, el club blanco solicitó a la Liga un cambio en el horario del encuentro frente al Leganés para permitir un mayor descanso a sus jugadores internacionales, quienes regresaban de compromisos con sus selecciones. El Madrid pidió jugar a las 21:00 horas en lugar de las 16:15 horas, pero esta solicitud complicaba la programación de los partidos, ya que no se cumplían las 72 horas de descanso si se sumaba el siguiente encuentro en Copa del Rey frente a la Real Sociedad.

EFE Vinicius y Mbappé, durante el Villarreal-Real Madrid

A pesar de que LaLiga tiene la posibilidad de aceptar estas solicitudes, finalmente no se concedió el cambio de horario, lo que ha aumentado las tensiones. En este contexto, la amenaza de Carlo Ancelotti de no presentarse al partido de Copa del Rey frente a la Real Sociedad si el descanso entre ambos partidos no llegaba a las 72 horas se ha convertido en uno de los temas más comentados del momento.

Siro López: "Como Tebas entra en todas..."

En la mesa del programa, Siro López se mostró enérgico al defender la postura del Real Madrid. “Si ahora la queja que hace Ancelotti no es justificada, pero bueno, como Tebas entra en todas, pues nada, palante, pues venga, pues perfecto", comentó López, refiriéndose a las constantes intervenciones de Javier Tebas, presidente de LaLiga, en decisiones que afectan a los clubes. Según López, la intervención de Tebas en todos los aspectos del fútbol español está generando una gran cantidad de conflictos, no solo con el Real Madrid, sino con otros clubes también.

López se mostró escéptico sobre la resolución de este asunto y, en tono irónico, subrayó que la situación continuaría siendo tensa hasta que se tomaran decisiones que realmente beneficiaran a los clubes y jugadores.

EFE Carlo Ancelotti ha criticado el calendario de LaLiga y la dureza con el Real Madrid.

El enfrentamiento entre el Real Madrid y la Liga se ha intensificado en los últimos días, con la amenaza de Ancelotti como eje central de la polémica. La decisión sobre los horarios de los partidos, especialmente los que involucran a equipos con jugadores internacionales, está generando un clima de desconfianza y fricciones entre la LFP y los clubes de la Liga española. A medida que el conflicto se intensifica, la figura de Javier Tebas continúa siendo objeto de críticas por su aparente injerencia en los asuntos internos de los equipos.