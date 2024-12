El sincero análisis de Dani Senabre sobre la derrota del Barcelona ante el Atlético: "Pido disculpas"

Un tanto de Alexander Sorloth, en el minuto 96, le dio la victoria a un afortunado Atlético de Madrid, el nuevo líder de LaLiga, que fue dominado en todo momento por el Barcelona (1-2), pero pagó caro sus errores ante Jan Oblak y cedió su tercera derrota consecutiva en casa.

DERROTA HISTÓRICA DEL BARÇA

Con su derrota ante el Atlético de Madrid, el Barcelona ha igualado su peor racha de derrotas consecutivas en casa, que databa de noviembre de 1965.

EFE Los jugadores del Barcelona, tras la derrota ante el Atlético

Los azulgrana han perdido consecutivamente ante la UD Las Palmas, por 1-2 (30 noviembre), el Leganés (0-1) -15 diciembre- y esta noche (21 diciembre) ante el Atlético por 1-2, y han cedido el liderato de LaLiga al equipo de Diego Pablo Simeone.

La anterior racha negativa data de hace 59 años. Empezó un 3 de octubre de 1965 con una derrota ante el Valencia (1-2), continuó contra el Atlético de Madrid (1-4) el 17 de octubre y frente al Zaragoza (0-1), un 14 de noviembre. Aquel equipo estaba entrenado por Roque Olsen.

PEDRI

El centrocampista del Barcelona Pedro González 'Pedri' ha calificado de "muy dura" la derrota de este sábado en el Estadio Lluís Companys frente al Atlético de Madrid.

Un Pedri que fue nombrado el mejor jugador del partido, y que recibió los elogios de Dani Senabre esta noche en el tramo final de Tiempo de Juego: "De los partidos de Pedri, me parece el mejor partido de su vida. Creo que cada tres minutos había un pase de Pedri que decías ¿pero cómo ha hecho eso? Todo el partido".

EFE Pedri durante el encuentro entre el Barcelona y el Atlético

El medio azulgrana considera que en su campo tiene que ser "más complicado" ceder derrotas y con estas tres encajadas de una tacada, no está siendo así.

"Tenemos que mejorar mucho y tomarnos el parón que viene ahora para resetearnos mental y fisicamente, y venir con todo para intentar no perder ningún partido y que ellos pinchen", ha argumentado.

COMPARACIÓN XAVI-FLICK

Después de lograr 33 puntos en las 12 primeras jornadas, la primera vuelta del Barça ha sido irregular ya que actualmente asciende a los 38 después de 19 jornadas.

Tal y como recoge nuestro compañero Pedro Martín, esta es de las primeras vueltas con menos puntos del Barça en los últimos 20 años:

37 en 2020-21

31 en 2021-22

38 en 2024-25

Cabe recordar que el Barça de Xavi logró 50 puntos en 2022-23 y 41 puntos en 2023-24.

LA IMAGEN DEL BARÇA

A pesar de este nuevo varapalo, el Barcelona tuvo las mejores ocasiones y pudo haber sentenciado el encuentro antes. Por ello, nuestro compañero Dani Senabre vio así el partido: "Pido disculpas, porque sé que es el discurso que los culés, por ejemplo, no quieren oír hoy o no le van a prestar mucha atención. Pero a mí no me parece que el Barça no haya jugado mal. A mí me ha fascinado el partido del Barça, te lo juro. Creo que la primera parte es la mejor de toda la temporada. Ha habido primeras partes mejores en cuanto a goles, ocasiones, pero no en cuanto a circulación del balón, pases al primer toque, etc".

EFE Los jugadores del Atlético de Madrid celebran la victoria ante el Barcelona

"El Atleti ha esperado, ha guardado todas sus fuerzas para los minutos finales y le ha salido de fábula. No quiero desmerecer el mérito que tiene lo que ha hecho el Atleti, pero desde el punto de vista del Barça, a mí me parece el mejor partido o la mejor primera parte de la temporada", sentenció Senabre.

CANALES DE WHATSAPP

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).