Simeone: "Víctimas no somos de nada"

Pocos días después de la derrota en la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad, Diego Pablo Simeone ha comparecido en rueda de prensa en la previa del partido de Liga contra el Elche. El técnico argentino ha lanzado un mensaje de resiliencia, afirmando que la clave para superar el golpe anímico es "aceptando las situaciones que que se van provocando" y reconociendo el mérito del rival. Para Simeone, es fundamental extraer lecciones del camino y no desviarse de la búsqueda de los objetivos.

El entrenador rojiblanco ha insistido en la necesidad de mirar hacia adelante y enfocar toda la atención en el presente más inmediato. "Nosotros tenemos que volver a empezar", ha señalado, subrayando que la energía del equipo debe centrarse en el partido de este miércoles. Aunque la semifinal de la Champions League contra el Arsenal está en el horizonte, Simeone es claro: "Para llegar de la mejor manera ahí tenemos que empezar estando bien mañana", en referencia al duelo contra el Elche.

Mejor que el año pasado

Al comparar la situación actual con la de la temporada anterior, Simeone se ha mostrado optimista y ha destacado la mejora del equipo. "Estamos mejor que el año pasado", ha asegurado. El técnico ha recordado que en la campaña pasada el equipo fue eliminado en octavos de Champions, mientras que este año "estamos en semifinales, no es lo mismo", lo que demuestra que el club se encuentra en una posición de privilegio.

Simeone considera que el equipo "está bien, sabe que está en un lugar privilegiado, que es estar entre los cuatro mejores de Europa". Además, ha reiterado que el vestuario "acepta que nos tocó perder" en la Copa del Rey porque el rival tuvo el mérito para proclamarse campeón. Ahora, el foco está puesto en seguir su propio camino, que, según sus palabras, es "El Elche", el próximo rival en LaLiga.

Estado de la enfermería

Respecto a las bajas, el Cholo ha informado sobre el estado de varios jugadores. Espera que Sorloth y Lookman puedan recuperarse para el partido del sábado, según las previsiones médicas. En cuanto a Hancko, "está evolucionando muy bien" y podría tener minutos el fin de semana, mientras que la participación de Giménez parece menos probable. Sobre Oblack y Barrios, ha comentado que están mejorando y espera que puedan ayudar al equipo en los próximos encuentros.

Atleti Lookman y Sorloth

Defensa de Julián Álvarez y la afición

El técnico también ha salido en defensa de Julián Álvarez ante las críticas recibidas tras la final, zanjando el debate con una frase contundente: "La verdad que Julián jugó un partidazo", en una muestra de total confianza hacia el delantero. Finalmente, ha elogiado el comportamiento de la afición, que agotó las entradas para la ida contra el Arsenal poco después de la derrota. "Lo de la gente fue increíble", ha destacado, agradeciendo el apoyo incondicional.

Simeone ha concluido con una reflexión sobre la mentalidad del equipo y el club, rechazando cualquier tipo de autocompasión. "Muchas veces ustedes buscan que uno diga un mensaje para que se sientan víctimas, no, víctimas no somos de nada", ha sentenciado. Para el argentino, la única fórmula es "seguir adelante, seguir caminando el camino que estamos recorriendo y buscar lo que queremos de una sola manera, trabajando"