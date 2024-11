Simeone, entre lágrimas, al hablar de su futuro: "Quiero mucho al lugar donde estoy"

Alexander Sorloth engalanó la fiesta de Simeone. Su tanto en el minuto 86 dio el triunfo al Atlético ante el Alavés (2-1), el 300 del entrenador argentino en la Liga con los rojiblancos, una cifra redonda, como lo es la de 700, alcanzada este sábado por el técnico del conjunto del oso y el madroño dirigiendo desde el banquillo.

Desde su debut el 7 de enero de 2012, con un 0-0 contra el Málaga, hasta ahora el técnico ha sido campeón de ocho títulos (dos Ligas, una Copa del Rey, una Supercopa de España, dos Supercopas de Europa y dos Ligas Europa), ha ganado 413 choques, ha empatado 156 y ha sido derrotado en 131, con 1.168 goles a favor y 577 en contra. Quedó imbatido 326 veces. Una hoja de servicios muy meritoria.

PALABRAS DE SIMEONE

El entrenador argentino, en declaraciones a DAZN, no pudo ocultar su emoción al hablar de su futuro y tuvo que cortar la entrevista al sáltarse las lágrimas.

"Estamos pasando un buen momento, los chicos están trabajando con mucha responsabilidad y sobre todo interpretando lo que necesitamos y lo que queremos. Estoy tranquilo, estoy en paz, la verdad es que estoy en paz. Estoy en un lugar donde quiero...Quiero mucho al lugar donde estoy y nada, chao", señaló Simeone.

"Se me pasan un montón de cosas en la cabeza. Evidentemente 700 partidos nunca lo imaginé. Soy un afortunado absoluto en todo, me ha acompañado un cuerpo técnico que hoy ya solo quedó Pablo [Vercellone] desde el inicio y soy un agradecido a todos ellos. Soy un agradecido enormemente a los futbolistas que recorrieron todo este camino, que me permitieron poder transmitir dentro del campo una idea y una forma de vivir la vida y de vivir este juego", comentó el 'Cholo' Simeone.

DATOS

Sólo Simeone y su Atlético de Madrid han conquistado LaLiga en las últimas 19 temporadas por encima del Real Madrid y del Barcelona. Nadie más.

En su colección de récords al frente del Atlético, a Simeone le corresponde también la mejor racha sin perder de la historia del equipo madrileño, con los 23 encuentros seguidos que recorrió su conjunto entre el 22 de octubre de 2013, con un 0-3 contra el Austria Viena en la Liga de Campeones, y el 2 de febrero de 2014, con un 4-0 a la Real Sociedad en LaLiga.

EFE Diego Simeone en rueda de prensa

Bajo el mando de Simeone, el Atlético también logró el récord de victorias como local entre todas las competiciones, con el estadio Vicente Calderón como escenario: los 21 triunfos que encadenó entre el 5 de mayo de 2012, con un triunfo por 2-1 al Málaga, y el 3 de febrero de 2013, cuando se impuso por 1-0 al Betis. También es suya la de LaLiga, con los 17 triunfos en el Metropolitano del 19 de febrero de 2023 al 10 de diciembre de 2023.

Ni Simeone ni el Atlético han conquistado aún la Liga de Campeones, que representa la última frontera, inaccesible aún para el técnico argentino y el club rojiblanco, aunque haya disputado ya tres finales del torneo.

CANALES DE WHATSAPP

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).