"Si siguen poniendo los partidos los domingos a las 21h pensaremos en hacer otra movilización"

Los horarios de los próximos partidos en Primera División generaron malestar en el entorno del Atlético de Madrid ya que tendrá el equipo rojiblanco 48 horas menos de descanso que el Real Madrid antes de la disputa del derbi.

Un derbi que se jugará en el Cívitas Metropolitano el domingo 29 de septiembre a las 21:00h en el Cívitas Metropolitano. Antes de ese día, el Real Madrid recibirá el martes 24 de septiembre al Alavés y el equipo rojiblanco visitará el jueves 26 de septiembre al Celta en el estadio de Balaídos.

Horarios 8ª jornada

. Viernes 27 septiembre:

21.00 Valladolid-Mallorca

. Sábado 28 septiembre:

14.00 Getafe-Alavés

16.15 Rayo Vallecano-Leganés

18.30 Real Sociedad-Valencia

21.00 Osasuna-Barcelona

. Domingo 29 septiembre:

14.00 Celta-Girona

16.15 Athletic-Sevilla

18.30 Betis-Espanyol

21.00 Atlético de Madrid-Real Madrid

. Lunes 30 septiembre:

21.00 Villarreal-Las Palmas

Enfado en el Atlético

La Comisión Social del Atlético de Madrid manifestó el pasado domingo su "absoluto rechazo al criterio" de LaLiga para fijar los horarios; criticó que al Real Madrid, al que califica como "el gran dopado" de la competición, "se le den 48 horas más de descanso" que al conjunto rojiblanco para el derbi del próximo 29 de septiembre "sin nada que lo justifique" y consideró que el torneo liguero "se está adulterando sistemáticamente".

"Resulta bochornoso constatar una y otra vez el trato de favoritismo hacia el club del que es seguidor Javier Tebas, sin importar quienes puedan resultar perjudicados por sus decisiones", expuso en un comunicado difundido este domingo por la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid, que forma parte de la citada comisión social.

"Sabemos desde hace tiempo que la Liga apuesta decididamente porque los dos grandes dopados de nuestra competición estén siempre en los dos puestos más altos de la clasificación. Es una realidad contra la que es muy difícil luchar, pues el fútbol, hoy en día, es puro negocio y en eso tanto Javier Tebas como Madrid y Barcelona son unos expertos", añadió.

Portavoz de las Peñas

Este martes, Alberto García, portavoz de la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid no ocultó su malestar por este asunto en la entrevista que ha tenido lugar en Deportes COPE con José Luis Corrochano.

García no solo crítica la diferencia del tiempo de descanso, sino también los horarios de este comienzo de temporada: "No debería dejarse hacer, debería de estar reglamentado. No puedes dar 48 horas de descanso entre un equipo y otro cuando se van a enfrentar entre ellos".

Cuestionado por la posibilidad de hacer una protesta, apuntó lo siguiente: "En la reunión con el club mostramos el malestar del aficionado, y si siguen poniendo los partidos los domingos a las 21h pensaremos en hacer otra movilización"