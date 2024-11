La sensación de Paco González tras escuchar el himno del 125 aniversario del Barcelona: "En bajo"

El FC Barcelona cumplía este viernes 125 años de historia. Un largo viaje que comenzó en 1899 cuando el suizo Joan Gamper fundó el club y que tuvo su celebración en una fiesta con casi 2.000 personas en la que estuvieron iconos de la historia de la entidad y de todas las secciones y en la que se presentaron en sociedad el himno y la mascota, un gato llamado Cat.

FCB Cat es la mascota del 125 aniversario del Barcelona.

El himno del 125 cumpleaños

Los socios del FC Barcelona han elegido el tema 'L'escut al pit' ('El escudo en el pecho'), con letra de Xavier Gonzàlez-Costa, música de Carles Cases y voces del Orfeó Català y de Dracs 1991, como himno del 125 aniversario de la entidad.

Así lo ha anunciado este viernes el club azulgrana durante la gala del 125 aniversario celebrada en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, donde se han interpretado los tres temas que optaban a convertirse en el 'Cant' (Canto) para conmemorar esta efeméride. Con un 63 % de apoyo, 'L'escut al pit' ha sido la canción preferida de los socios, que en las últimas semanas podían votar el himno a través de una aplicación móvil.

'Un sentiment', con letra de Marc Ricós, música de Núria Graham y voces del Orfeó Català y de Dracs 1991, y 'Del bressol a l’infinit’, con letra de David Bricollé, música de Albert Guinovart y voces del grupo Bravo y de Gio, eran las otras dos candidatas. Las tres canciones han contado con la producción del líder del grupo Oques Grasses, Josep Montero, y del músico, productor y compositor Cristian Quirante 'Alizzz'.

El proceso creativo de este nuevo himno arrancó el pasado mes de mayo con un llamamiento popular para recopilar letras para el futuro himno. Después, ha seguido con el proceso compositivo de las músicas y las grabaciones a cargo de músicos, productores e intérpretes.

Otros himnos celebres

Sin duda la canción futbolística más conocida de nuestro país es el Himno del Centenario del Sevilla. Compuesta por El Arrebato se trata de un tema que ha trascendido el mundo deportivo y que el cantante andaluz entona también en sus conciertos por todo el país. También destacan el de la Décima del Real Madrid, que ha conseguido convertirse en el oficioso del campeón de Europa o el del Celta, compuesto recientemente por C. Tangana. Pero sin duda, la canción más celebre del deporte rey es el You’ll never walk alone que se disputan el Liverpool y el Celtic de Glasgow.

La opinión de Paco González

Antes del partido de este sábado entre Barcelona y Las Palmas, el himno ha sonado por los altavoces del Estadio Olímpico de Montjuic, mientras la letra se ponía en los videomarcadores para que los aficionados se la puedan aprender lo más rápido posible.

“A mí la canción me mola, pero no sé si es cantable en un estadio”, afirmaba Paco González. “El último Barça lo dice de tal forma que termina en bajo, yo creo que es insuperable el himno del club. Tiene un tramo muy festivo, lo de los tambores, si te lo imaginas en un estadio lleno mola, pero luego el estribillo…”, sentenciaba el director de Tiempo de Juego. “La canción es bonita, es emotiva, pero para animar cuesta”, añadía Helena Condis.

