Santi Cañizares aplaude el gran trabajo de Las Palmas contra el Barcelona: "Oficio"

La Unión Deportiva Las Palmas ha hecho historia este sábado al ganar al Barcelona a domicilio (1-2) 53 años después de la última victoria que logró en casa del conjunto azulgrana.

El equipo canario conquistó el Estadio Olímpico de Montjuic gracias a los goles de Sandro y Fábio Silva, que sirvieron para tumbar al líder de LaLiga.

Pese a que la victoria de Las Palmas es histórica, no es la primera vez que el conjunto amarillo gana al Barça. El equipo isleño también consiguió llevarse el triunfo del feudo blaugrana en 1969 y 1971, partidos que casualmente finalizaron con el mismo marcador de esta tarde (1-2).

SANDRO, MUY FELIZ POR LA VICTORIA EN MONTJUIC

Sandro Ramírez ha asegurado que su equipo ha "hecho historia", tras ganar a domicilio al Barcelona por primera vez desde 1971.

"Sabíamos que veníamos a un campo muy complicado y que teníamos que hacer las cosas muy bien, así que estamos contentos por el trabajo del equipo, que ha sido sensacional hasta el final. Teníamos el plan de partido bien preparado y ha salido a la perfección. Hemos hecho historia", ha resumido el futbolista de Las Palmas.

En declaraciones a Movistar+, Sandro ha dicho que "los jugadores que han entrado desde el banquillo lo han hecho para conseguir la victoria" y ha admitido que este triunfo supone "tres puntos muy importantes" con los que no contaban al inicio de la temporada.

"Si algo tenemos es que creemos en nosotros mismos y trabajamos toda la semana para conseguir victorias como esta", ha apuntado el delantero de la UD Las Palmas, quien ha comentado que le está "yendo bien" desde el final de la temporada pasada tanto en la faceta goleadora como en lo que respecta a las lesiones.

Por último, Sandro, canterano del Barcelona, ha confesado que siempre es "especial" para él medirse a su antiguo equipo y ha bromado con su gol diciendo que "se volvió a cumplir la ley del ex".

SANTI CAÑIZARES APLAUDE EL GRAN TRABAJO DE LAS PALMAS

En los minutos finales del partido, la desesperación se apoderó de todo el Barcelona ante la inminente derrota. La impaciencia era tal que Hansi Flick, según explicaba Helena Condis durante Tiempo de Juego, empezó a gritar desde su área técnica ante las pérdidas de tiempo del equipo canario.

Las Palmas se sabía vencedor y en esos instantes finales del encuentro tiró de oficio para que se jugasen muy pocos minutos. Santi Cañizares aplaudió el gran trabajo de Las Palmas durante los 90 minutos durante la retransmisión del encuentro y también intentó explicar la situación vivida en esos últimos minutos.

"Si no quieres que el rival pierda y tiempo, y para eso lo que hay que hacer es ganarle 3-0. Pero te has enredado en el partido y hay que entender que Las Palmas tenga que tirar de oficio en los últimos 15 minutos", comentaba.

Y agregaba: "Diego Martínez ha dejado bien claro con los cambios lo que quería para la última parte del partido. Trabajar, presionar la salida de juego... porque ya sabía que habían hecho todo el trabajo a nivel ofensivo".

Dani Senabre, por su parte, afirmaba: "Hay veces que lo hace y no te sale bien. Si el objetivo era cortar la racha de juego del Barcelona, lo han conseguido".

José María Minguella se unía al debate y dejaba una opinión más pesimista. "El Barça no ha agobiado nunca a Las Palmas en todo el partido", señalaba. Afirmación con la que Dani Senabre se mostró de acuerdo diciendo: "El Barcelona ha apretado después de encajar los goles, pero en este último tramo no. No ha dominado el partido, no ha cogido el ritmo".

