Rubén Martín desvela los secretos de Rodri, el jugador que puede dar un nuevo Balón de Oro a España: "Iba con un Opel Corsa a entrenar"

Este lunes 28 de octubre puede pasar a la historia del fútbol español. Después del Balón de Oro de Luis Suárez, el centrocampista del Manchester City, Rodrigo Hernández, puede dar al fútbol masculino español el segundo Balón de Oro después de confirmarse el boicot del Real Madrid a la Gala tras conocerse que Vinicius no será el galardonado.

SORPRESA

Todo hacia indicar que el jugador brasileño del Real Madrid, Vinicius Jr, iba a levantar su primer Balón de Oro, es más, tenían previsto salir de Madrid a eso de las 14:00h con destino a París para asistir a la Gala, sin embargo, a lo largo de la mañana, el entorno del jugador le confirmaron que no iba a ser el vencedor. Esto provocó una gran desilusión en el atacante madridista que ya se veía con el trofeo ganado.

A la par que se iba conociendo que Vini perdía opciones para ganar el Balón de Oro, desde el Manchester City iba creciendo el optimismo con la posibilidad de que su jugador, el español Rodrigo Hernández, conquistara este prestigioso trofeo.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Gavi y Vinicius, durante el Clásico

ENFADO EN EL REAL MADRID

En el Real Madrid no están disgustados por qué Rodri gane el Balón de Oro, lo que sí que consideran es que se le ha faltado el respeto al club porque para el equipo blanco Vini era el principal favorito, y si finalmente deciden dárselo a Rodri, para los merengues entonces sería Dani Carvajal el que tendría que levantar el trofeo.

Tanto Rodri como Carvajal han conquistado este último año la Eurocopa con España y sus respectivas ligas locales, sin embargo, el lateral también ganó la Champions League con el Real Madrid, por ello, consideran que es una decisión extradeportiva de la UEFA para dar el trofeo a Rodri en vez de a Carvajal.

El primero en decidir no viajar es Vinicius al saber que no iba a ser el galardonado, y pronto encuentra el respaldo y respeto de sus compañeros, de Ancelotti y del club, y ahí entonces deciden no viajar.

RODRI

Tras esta decisión del Real Madrid sale a la palestra de Rodri. El del City puede dar otro Balón de Oro al fútbol español y así desvelaba Rubén Martín en Deportes COPE los secretos del "mejor centrocampista del mundo".

"Es un chaval que el Atleti no lo quiso y en el Villarreal pegó un estirón y no sabían si las rodillas le iban a dar", señaló.

"Jugó en el Roda, un filial de un filial del Villarreal y crece a base de esfuerzo. Es un tío normal e iba con un Opel Corsa a entrenar ya jugando en Primera. Vivía en la residencia de la Universidad de Villarreal ya en la élite", añadió.

Cordon Press Rodri levanta la Eurocopa durante la celebración de España.

"La primera vez que le vi fue en el juvenil del Roda, filial del Villarreal, y el presidente del equipo me dijo que era el nuevo Busquets. Pensaba que era algo exagerado porque todavía estaba Bruno", reconoció Rubén en Deportes COPE.

Para Rubén, un trocito de este Balón de Oro es de los jugadores españoles que no lo han ganado como Iniesta o Xavi y para él quizás se lo mereció más el año anterior cuando marcó el gol de la victoria del Manchester City en la final de la Liga de Campeones. En el siguiente audio podrás escuchar íntegro el programa de este lunes de Deportes COPE con José Luis Corrochano donde hemos analizado este vuelco en el Balón de Oro.

