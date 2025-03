La resignación de Paco González tras el último penalti por mano señalado por el VAR: “Estoy perdidísimo…”

El Real Valladolid ha perdido este sábado ante el Celta de Vigo en el José Zorrilla (0-1) merced a un solitario gol de penalti de Marcos Alonso para los gallegos. Un resultado que permite a los vigueses situarse con 39 puntos en la séptima posición metiéndoles en la pelea por jugar en Europa la próxima temporada. Por su parte, el Valladolid sigue colista y tiene cada vez más lejos la salvación. Los de Álvaro Rubio están desahuciados y con la mente ya más puesta en la Segunda División.

El penalti de javi sánchez

El tanto llegó en el minuto 82 de partido después de una pena máxima por mano de Javi Sánchez. En un primer momento el colegiado García Verdura no señaló nada, pero desde el VAR recibió el aviso de Pizarro Gómez y tras acudir al monitor para ver la jugada decidió pitar penalti. Lo transformó Marcos Alonso sumando su segundo tanto de la campaña.

LaLiga García Verdura pitó el penalti tras consultar con el VAR

Todo vino de un disparo de Fer López que el central y capitán del Valladolid se lanzó al suelo para intentar taponar. La pelota le golpea en el pecho e impacta contra su brazo que está despegado de su cuerpo y mirando hacia arriba, pero en posición doblada.

la comparación con el de alderete

"Me dice Ramón Fuentes que si la mano ocupa un espacio es penalti, aunque venga de un rechace. Ya le pasó a Alderete la semana pasada. A mí me pareció una infamia aquel y este media infamia", afirmaba Paco González en Tiempo de Juego. La del paraguayo ocurrió hace apenas 6 días en un Getafe-Atlético de Madrid y provocó polémica, aunque los azulones acabaron remontando y ganando el partido.

900/Cordon Press Cuadra Fernández señala penalti a favor del Atlético en su partido ante el Getafe

Un jugador del Atlético de Madrid sacó una falta lateral, peinó de cabeza Le Normand y la pelota le dio a Soria, en su salida, en el pecho. El balón rebotado le dio en la mano a un Alderete que tenía los brazos extendidos para evitar chocar con su portero. Cuadra Fernández fue avisado también por Figueroa Vázquez desde el VAR y pitó el penalti ante la incredulidad de todo el estadio y gran parte del mundo del fútbol.

paco gonzález se sorprende con lo ocurrido

La jugada del penalti de Javi Sánchez desató el debate en Tiempo de Juego. Desde el primer momento Paco González aseguraba que había habido mano, aunque aventuraba que "le puede salvar que ha sido pecho-brazo". El juego seguía y García Verdura era llamado por el VAR. Paco Liaño creía que el brazo "al estar hacia arriba ocupaba demasiado espacio y el disparo va a puerta".

LaLiga El disparo de Fer López pega en el brazo de Javi Sánchez.

Mientras el director del programa solo acertaba a decir "estoy perdidísimo". "Tengo entendido que si te rebotaba en tu propio cuerpo no era, pero también pueden decir que el brazo está muy extendido... yo que sé. En mi mundo no es penalti, pero depende del partido, de la hora...", afirmaba Paco González que lamentaba que solo le habían puesto una toma al colegiado: "Eso me parece feo".

canales de whatsapp

