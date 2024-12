Poli Rincón reclama un penalti a Vinicius: "¿Y en esta jugada no entra el VAR?"

El Real Madrid cierra esta semana en Vallecas ante el Rayo Vallecano en un encuentro que comenzó este sábado a las 21:00h.

VINICIUS

El brasileño Vinícius Junior comenzó en el banquillo la visita liguera al Rayo de un Real Madrid sin Kylian Mbappé, lesionado, con un once de Carlo Ancelotti en el que entraron como novedades Luka Modric, Arda Güler y Rodrygo Goes respecto al equipo que inició el duelo ante el Atalanta en la Liga de Campeones.

EFE Vinicius celebrando uno de los goles ante el Atalanta

Mantuvo Ancelotti a Aurélien Tchouaméni como central, en detrimento del canterano Raúl Asencio, que fue suplente por tercer partido consecutivo, y dio descanso a Dani Ceballos en el centro del campo y a Vinícius en ataque, tras regresar de lesión en el duelo europeo en Italia.

JAMES

Además de Vinicius, el jugador colombiano del Rayo Vallecano James Rodríguez también fue protagonista. James ni siquiera entró en la lista de un técnico Iñigo Pérez que dejó unas curiosas declaraciones antes del encuentro.

"Es un tema que no estoy capacitado para responder en estos momentos. Me sabe fatal no poderos dar explicaciones porque nunca rehuyó nada pero no depende de mí. Ahora mismo no puedo hablar de ello”, dijo Íñigo Pérez en declaraciones a Movistar.

EFE James Rodríguez

"Yo siempre digo la verdad. Tiene un comportamiento muy bueno a nivel profesional y siempre intento ser lo más claro y respetuoso posible. Como entrenador del Rayo, tomo decisiones. Entiendo la controversia porque entiendo la importancia que tiene James, lo que arrastra, e intentaremos siempre ser claros con esto", comentó.

POLÉMICA

Vinicius salió al campo en el minuto 63 por Brahim Díaz, y en el tiempo que estuvo en el campo vio la amarilla por protestar al colegiado. Es su quinta cartulina amarilla, la cuarta por protestar en lo que llevamos de temporada, y por tanto no estará en el siguiente partido de los de Carlo Ancelotti que será ante el Sevilla.

EFE Vinicius vio la tarjeta amarilla por protestar durante el Rayo-Real Madrid

Poco después, Vini pidió penalti por una acción con Mumin. El defensa estaba peleando antes una pelota con Bellingham, y acabó por dar a Vini dentro del área.

Posible penalti de Mumin sobre Vini

El colegiado Martínez Munuera no señaló nada y provocó la indignación de Poli Rincón durante la retransmisión del choque en Tiempo de Juego: "Es un penalti como la copa de un pino. Mira la patada qué le dan".

"¿Y en esta jugada no entra el VAR?", se preguntaba Poli. El especialista arbitral de Tiempo de Juego, Pedro Martín valoraba la acción de la siguiente manera: "Sin querer, pero se lo ha hecho. Puedes pitarlo, pero no es escandaloso".

"El colegiado ha estado correcto, le pongo un 6", apuntó Pedro Martín al término del partido a pregunta de Paco González.

SE QUEDA SIN LIDERATO

Los blancos perdieron la oportunidad de alcanzar el liderato al empatar a 3 en Vallecas, aunque pudo ser peor para los intereses merengues ya que los locales se pusieron 2-0.

LALIGA Los jugadores del Rayo celebran el gol de Isi ante el Real Madrid

Los goles de Valverde, Bellingham y Rodrygo dieron la vuelta al marcador, pero finalmente Isi puso el 3-3 final.

CANALES DE WHATSAPP

