Polémica mano de Llorente en el derbi sevillano que acaba en penalti a favor del Sevilla: "Es un cachondeo"

Sevilla y Betis han protagonizado este domingo uno de los grandes partidos de la 9ª jornada en Primera División en un partido que comenzó a las 18:30h en el Estado Sánchez Pizjuán.

POLÉMICA

El partido ha estado marcado por una acción polémica en los primeros minutos de la segunda parte. Agoumé remató de cabeza dentro del área y el balón golpeó en la mano del defensa verdiblanco Diego Llorente que saltó de espaldas para defender esa acción.

Mano Diego Llorente en el derbi

El colegiado del encuentro, Martínez Munuera no se lo pensó y señaló rápidamente la pena máxima. Desde el VAR, el madrileño Pizarro Gómez no corrigió la decisión de su compañero y concedió el penalti a favor del Sevilla. El penalti fue marcado por Lukebakio que puso el 1-0 en el marcador. Así narramos esta jugada en Tiempo de Juego con la narración de José Manuel Oliva desde el feudo hispalense.

la jugada, en tiempo de juego

Esta decisión arbitral provocó el enfado de Oliverio Jesús Álvarez González, más conocido como 'Oli', exjugador del Betis y actual comentarista de Tiempo de Juego.

"La mano que tiene arriba es la derecha, y ahí podría ser penalti, pero como le da en la izquierda, que está abajo, no tiene sentido que pite penalti", señaló el exjugador que además preguntaba a Paco González durante la retransmisión del encuentro: "¿Saltando adónde lleva las manos, al culo? Se cae".

Con el balón ya dentro de la portería del Betis, 'Oli' no encontraba explicación a esa decisión arbitral: "Es increíble. no tiene incidencia ninguna, no va a puerta, cae a un jugador del Betis, a ninguno del Sevilla".

Paco González dejaba claro su opinión sobre esta polémica acción: "Mano accidental, si van a puerta las pitaría".

Pepe Prieto, exjugador del Sevilla y comentarista en Tiempo de Juego, no se mojaba ante esta jugada: "Hablar de algo que no podemos ver es muy complicado de opinar. No puedo saberlo, el árbitro lo ha pitado en cuanto ha pasado".

LA OPINIÓN DE PEDRO MARTÍN

Pedro Martín, especialista arbitral de Tiempo de Juego, intentó explicar esta polémica acción dejando claro que para él eso no es penalti.

"Para mí nunca ha sido penalti, para los árbitros 4 años siempre era penalti, ahora no es penalti", detallaba Pedro, después de que creyese de que lo iba a 'despitar', pero una vez concedida la pena máxima, Pedro Martín no pudo ocultar su descontento: "Es un cachondeo".

"Se van aclarado pero a veces se meten un gambazo como este", sentenciaba Pedro.

