Pedro Martín explica el penalti polémico sobre Vinicius: "Hace dos o tres años le hicieron una jugada exactamente igual"

Partido gris del Real Madrid en San Sebastián y que se llevó finalmente por 0-2 ante la Real Sociedad gracias a dos tantos desde el punto de penalti marcados por Vinicius y Mbappé.

El primer penalti fue claro por unas manos de Sergio Gómez y fue Vinicius quien se encargó de marcar la pena máxima. Un gol que además trajo polémica por su celebración.

Vinicius mandó callar tras meter el penalti y provocó la reacción de Paco González, director de Tiempo de Juego, ya que no entendió cómo con el partido que estaba haciendo el brasileño hizo ese gesto. En el audio anterior puedes escuchar de manera íntegra la opinión de Paco.

El segundo penalti llegó minutos después. Un pisotón de Aramburu sobre Vinicius que fue castigado finalmente como pena máxima.

En un primer momento, el colegiado sobre el césped, Martínez Munuera, no señaló la pena máxima, sin embargo fue llamado por Hernández Hernández, árbitro al frente del VAR, para revisar la acción en el monitor y decidió que fuera penalti.

En esa jugada polémica, Vinicius entró en el área por el costado izquierdo, dio el pase atrás en busca de un compañero, pero no llegó a nadie. Una vez soltado el balón, Aranburu pisó al brasileño.

"Después de soltar el balón, le han dado", explicaba Paco González durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego.

Por su parte, Pedro Martín, especialista arbitral de Tiempo de Juego, valoraba así esta acción: "Después de dar el balón hacia atrás buscando un compañero, un jugador de la Real Sociedad choca con él"

Durante la retransmisión del partido se encontraba también el exjugador Fernando Morientes, que para él, era un penalti claro.

Pedro Martín, dentro de su explicación de la polémica, recordaba lo siguiente: "Hace dos o tres años le hicieron una jugada exactamente igual a Vinicius y no pitaron nada"

"No es nada, pero en el mundo del fútbol hoy en día, la mayoría de esas jugadas no se pita", indicaba Pedro Martín en su análisis ante de dejar el siguiente análisis final: "Si esas entradas son bestias, es penalti , si son acciones normales de juego, como esta, no es nada".

