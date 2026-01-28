COPE
Pedro Martín analiza el penalti pitado al Real Madrid ante el Benfica: "El árbitro está soportando mucha presión de Mourinho sobre todo, y del estadio, y tenía que compensarlo de alguna manera"

El Benfica dio la vuelta al marcador gracias a un gol de Pavlidis desde el punto de penalti.

Imagen del penalti de Tchouaméni sobre Otamendi en el Benfica-Real Madrid
Javi Pascual

Madrid - Publicado el - Actualizado

1 min lectura2:53 min escucha

El Benfica se fue por delante en el marcador 2-1 frente al Real Madrid, al descanso del partido de la última jornada de la fase regular de la Liga de Campeones en el Estádio da Luz, tras una primera parte en la que no escasearon las oportunidades para ambos equipos pero con superioridad de los encarnados.

El primer gol llegó con Mbappé en el minuto 29 tras una asistencia de Raúl Asencio, pero la ventaja no duró mucho y en el 36 el noruego Schjelderup igualó el partido tras un pase de Pavlidis. 

polémico penalti

En el tiempo de prolongación de la primera parte, el delantero griego selló la ventaja al convertir un penalti tras una falta de Tchouaméni sobre Otamendi.

Un penalti que para Manolo Lama, que estuvo narrando el encuentro desde Lisboa, fue de "chiste". Para el director y presentador de Tiempo de Juego, Paco González, le parece un "empujín": "Le lleva agarrado y se deja caer"

Pedro Martín, especialista arbitral de Tiempo de Juego, señaló lo siguiente sobre esta jugada: "Es en una zona donde más está el balón, lo ha visto el árbitro, y no se lo van a despitar porque hay agarrón".

"Está soportando mucha presión de Mourinho sobre todo, y del estadio, y tenía que compensarlo de alguna manera", añadió.

