Pedro Martín celebra que Sánchez Martínez no pitara penalti por posible mano de Mendy durante el Espanyol-Rayo: "¡Esto es para hacer una fiesta!"

Pedro Martín celebró que Sánchez Martínez no pitara penalti por una mano de Mendy en el área en el minuto 67 del Espanyol-Rayo Vallecano.

El caso es que la revisión del árbitro principal en el monitor del VAR se extendió durante algunos minutos, para nervios de los presentes. "Si el invento era para algo claro y evidente, no debe ser ni muy claro ni muy evidente, ¿no?", se preguntaba el director de Tiempo de Juego, Paco González, durante la retransmisión del encuentro.

"Están buscando la mano. Y si están buscando la mano, es que no es nada", sugería el especialista Pedro Martín, mientras el público del RCDE Stadium celebraba que Sánchez Martínez acudiera al monitor como si fuera a señalar pena máxima a favor del Espanyol.

En la acción, el balón lo da primero Calero con la cabeza y el balón da después en el brazo de Mendy, que lo tiene extendido hacia abajo. El brazo ocupa un espacio antinatural por hallarse extendido pero viene del rebote del jugador del Espanyol.

Por la naturaleza de la jugada, y por el pronóstico de los comentaristas del partido en Tiempo de Juego, encabezados por el propio Pedro Martín, todo apuntaba a que el árbitro iba a señalar penalti. Sin embargo, Sánchez Martínez toma la determinación de que no hay mano de Mendy, para alegría del defensa rayista y del propio Martín, que lo celebró: "¡No hay penalti! ¡Bravísimo! ¡Esto es para hacer una fiesta!".

El propio Mendy debió pensar que pitarían penalti, porque al poder ver su mano repetida en el monitor, se había visto "haciendo el salto de la rana y ha dicho ¡ostras, dónde tengo el brazo!", como comentó el narrador Rubén Martín.

Pedro Martín finalizó explicando que el brazo del jugador del Rayo "está para controlar al que está detrás", que era Calero, y aunque estuviera a 90 grados del cuerpo, "¿qué queréis que haga con el brazo? Ayer, por ejemplo, decían en el audio del VAR del Betis-Barcelona que Bartra tenía la mano en un sitio antinatural, pero cuando vas abajo, es su sitio natural. ¿Dónde tiene que tener la mano un defensa cuando va a cortar la pelota?", se preguntaba de forma retórica Pedro Martín para aclarar por qué ese tipo de manos no deberían ser castigadas.