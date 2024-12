Paco González profetiza la solución para acabar con los problemas con el calendario en el fútbol: "Es un castigo muy bestia"

El Getafe se enfrentaba este sábado al Mallorca en un partido de la 18ª jornada, el último del año 2024 para ambos equipos. Los baleares se han llevado los tres puntos del Coliseum gracias a un gol de penalti de Larin y se afianzan en puestos europeos después de un primer tramo de temporada para enmarcar.

El cambio de Bertug

El encuentro arrancaba con dos ocasiones claras para el conjunto azulón, ambas en los pies del delantero turco Bertug Yildirim. La primera tras un pase por encima de la zaga del Mallorca que le sacaba Greiff con los pies y la segunda en un remate de cabeza picado que para muy bien abajo el meta eslovaco. Poco después el otomano veía la amarilla tras golpear con el codo en un salto a un defensa.

La sorpresa llegaba en el minuto 35 cuando Bordalás, con 0-0 en el marcador, retiraba a su nueve para dar entrada a Peter Federico. Una decisión extraña que no sentaba muy bien al jugador y que desataba el debate en el estudio de Tiempo de Juego.

Y es que no es habitual ver un cambio antes del descanso si no por lesión. Los entrenadores prefieren aguardar unos minutos y no perder una de las tres ventanas que tienen para evitar posibles sorpresas en el resto del encuentro. Sin embargo, Bordalás no lo ha hecho con el consiguiente enfado de un Bertug que tiraba la sudadera a su llegada al banquillo y al que el técnico acudía a explicar el motivo de su sustitución.

El debate de Tiempo de Juego

En el programa, tras la sustitución, Guille Uzquiano aseguraba que no estaba bien lo que había hecho el entrenador del Getafe y argumentaba que con una decisión así se señala a un jugador. Además, en el caso de Bertug no lo había hecho mal del todo, aunque la tarjeta amarilla que había visto podía ser un motivo. También se recordaba como era ‘habitual’ que Paco Jémez cuando entrenaba al Rayo Vallecano tomaba alguna decisión parecida y más de una vez quito a un futbolista, o incluso dos, antes del descanso porque no le gustaba lo que estaba viendo sobre el césped.

EFE Bertug Yildirim, durante el partido de LaLiga entre el Getafe y el Mallorca.

Las palabras de Paco González

El director de Tiempo de Juego cree que la deriva del fútbol es ir hacia lo que ocurre en las categorías inferiores y en muchos otros deportes: Las sustituciones infinitas. “Con un calendario tan salvaje entiendo que al final digan cambio el sistema un rato, te sientas aquí y luego vuelves a salir. Para Bertug es un castigo muy bestia, pero a lo mejor así puedes hablar con el jugador. Pero tendría que ser dinámico, sin detener el juego porque los equipos abusarían”, afirmaba Paco González.

En los últimos años se ha pasado de los tres a los cinco cambios con la posibilidad de hacer un sexto si un jugador de uno de los dos equipos sufre una conmoción cerebral. En otros deportes de equipo como el baloncesto, el balonmano o el waterpolo hay sustituciones constantes. De hecho, hay algunos como el fútbol americano donde hay un equipo distinto para el ataque y otro para la defensa: “Habrá un momento en que un futbolista saldrá solo para tirar las faltas, como los kicker en la NFL”.

Cordon Press Josh Allen, quarterback de los Buffalo Bills, durante un partido de la NFL

