Paco González lamenta la grave lesión de Dani Carvajal: "Mala leche"

Después del empate del pasado domingo en el derbi ante el Atlético de Madrid y a la derrota del miércoles en la Liga de Campeones ante el Lille, el Real Madrid ha vuelto este sábado a la senda de la victoria tras derrotar 2-0 al Villarreal gracias a los goles de Fede Valverde en la primera parte y de Vinicius en el segundo acto.

FINAL AMARGO

Dani Carvajal, lateral derecho del Real Madrid, abandonó el terreno de juego del Santiago Bernabéu en los últimos instantes del partido contra el Villarreal en camilla, entre lágrimas y con claros síntomas de dolor tras una acción en la que todo apunta a que podría sufrir una grave lesión en la rodilla derecha.

Carvajal intentó golpear el balón en un duelo con Yeremy Pino, sin lograr impactarlo, y nada más caer al suelo se echó las manos a la rodilla derecha.

Rápidamente sus compañeros llamaron a los servicios médicos, alertados por la posible gravedad de la lesión, y Carvajal abandonó el campo en el tiempo añadido de la segunda mitad en camilla, llorando y usando la camiseta para cubrirse el rostro.

EFE Dani Carvajal se lesiona durante el partido ante el Villarreal

"Cuando he visto el vídeo no le he dado importancia, pero al ver una imagen fija me he quedado más preocupado", señaló el Doctor Ripoll en el tramo final de Tiempo de Juego con José Luis Corrochano

El doctor aseguró que lo más probable es que tenga dañada la pared posterior de la rodilla y no quiso 'mojarse' en un periodo de baja por respeto al jugador.

preocupación en el vestuario

Fede Valverde, centrocampista uruguayo del Real Madrid, lamentó la lesión de Dani Carvajal, reconoció que hay "mucha preocupación" por una posible rotura de ligamentos de rodilla, y afirmó que pierden a su "referente dentro y fuera".

"No puedo ocultar la tristeza, lo hemos visto todos y hay mucha preocupación. Es una lesión que no deseamos a nadie pero seguro que volverá más fuerte que nunca. El vestuario estaba triste, ya sabemos la situación que genera estas cosas y vamos a colaborar con él lo que sea para ayudarle", aseguró en la zona mixta del Bernabéu.

Panoramic/SIPA / Cordon Press Lesión de Dani Carvajal

Otro de los que mostró la preocupación por Carvajal fue el entrenador Carlo Ancelotti: "Parece una lesión bastante seria de rodilla. El vestuario está triste, preocupado, porque ha pasado algo que pasa muchas veces por el calendario, desafortunadamente ha pasado a un jugar muy importante para nosotros", dijo tras el partido.

La lesión de lateral madrileño, en la última jugada del partido en el Santiago Bernabéu, centró la rueda de prensa del técnico italiano. "Un jugador fundamental, la experiencia que tiene, la seriedad, la profesionalidad, vamos a esperar. He hablado con él, está triste, no hay mucho que hacer, hay que ver la evaluación médica y después pensar en recuperar", afirmó.

EFE Acción de Dani Carvajal y Yeremi Pino

"Cuando pasa algo así, un jugador como Dani, siempre presente y motivado, afecta a todos los jugadores y a todo el equipo. Hay que reaccionar. El año pasado reaccionamos muy bien a las lesiones y obviamente tenemos que hacer el esfuerzo este año, que sea una motivación para el resto de la plantilla", apuntó.

TIEMPO DE JUEGO

Al término del encuentro, el director y presentador de Tiempo de Juego, Paco González, lamentó la lesión del lateral derecho del Real Madrid.

"No solo es que sea el mejor lateral del mundo, el único en la lista del Balón de Oro, sino que además junto con Valverde eran los dos que más entonados físicamente estaban en el Real Madrid", señaló Paco González.

EFE Dani Carvajal se lesiona durante el partido

Paco además recordó que desde "hace año y medio, dos", el campeón de Europa con su club y con la selección este último año, que había cambiado su dieta y había conseguido una regularidad y sin lesiones, por eso, lamentó "la mala leche" de que esta lesión se haya producido por un golpeo fortuito con Yeremi Pino.

