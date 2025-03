Paco González da la razón a Simeone con la importancia de los suplentes: "Con morritos, pero"

Países Bajos y España se medían este jueves en De Kuip en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones y con el objetivo de disputar el próximo mes de junio la Final Four. La selección española, además, tenía como reto ganar por primera vez en tierras neerlandesas, donde no ha ganado en sus cinco visitas anteriores.

EFE Once titular de la selección española en Róterdam frente a Países Bajos

Ronald Koeman, que perdió a última hora del miércoles a Ryan Gravenberch, alineó un once titular casi de gala, pese a que tampoco no podía contar con Dumfries en el lateral derecho y saltó al terreno de juego de De Kuip con la siguiente alineación: Verbruggen; Geertruida, Van Hecke, Van Dijk, Hato; Reijnders, Kluivert, Frenkie de Jong; Frimpong, Gakpo y Depay.

Luis de la Fuente, por su parte, recuperó a su tridente ofensivo con el que conquistó el verano pasado la Eurocopa 2024. Lamine Yamal y Nico Williams partieron desde los extremos y la punta de lanza fue un Álvaro Morata, que podría perderse el encuentro de vuelta si es amonestado con una cartulina amarilla.

El seleccionador, además, volvió a contar en la portería con Unai Simón, que desde la Eurocopa no se enfundaba los guantes con la selección española.

EMPATE EN EL DESCUENTO CON SABOR A VICTORIA

El guion del partido era claro, España era dueña del balón y buscaba la velocidad de sus extremos y Países Bajos, por su parte, presionaba la salida de balón en busca de ataques rápidos. Ambas selecciones llegaron con timidez a la portería rival en los primeros compases del encuentro y antes del minuto 10 llegó el primer gol.

Nico Williams recibió un gran pase de Pedri en el área pequeña y con un disparo raso sobre la portería de Verbruggen puso el 0-1 en el marcador. El tanto despertó al combinado dirigido por Koeman y en un saque de esquina Van Dijk rozó el empate, pero su volea se marchó por encima del larguero de la portería de Unai Simón.

@SEFutbol Nico Williams celebra el 0-1 de España contra Países Bajos.

Países Bajos creció con el paso de los minutos y antes de la media hora del choque igualó el electrónico. El autor del 1-1 fue Gakpo, que con un derechazo imparable superó a Unai Simón después de recibir un gran pase de Justin Kluivert.

El empate pareció meter el miedo en el cuerpo de los jugadores españoles y el dominio del conjunto neerlandés aumentó e incluso estuvo a punto de marcar el segundo gol, pero Unai Simón con las rodillas evitó que la pelota se colase en el fondo de la red. Y cuando la primera parte llegaba a su final, Cubarsí se tuvo que retirar del terreno de juego por unas molestias en el tobillo derecho.

Tras el paso por vestuarios, Luis de la Fuente amagó con mover piezas en el equipo; sin embargo, antes del primer minuto llegó el 2-1. Frimpong desbordó a Cucurella por la banda derecha y puso un pase medido a Reijnders que con un disparo al primer toque batió a Unai Simón.

EFE Los jugadores de Países Bajos celebran el 2-1 contra España.

El seleccionador buscó la reacción de sus jugadores. Y, para ello, dio entrada a Oyarzabal, Ayoze y Dani Olmo y sentó en el banquillo a Lamine Yamal, Pedri y Morata. España recuperó el dominio del partido, jugó los últimos minutos con un futbolista más por la expulsión de Hato y en el tiempo de descuento, cuando todo parecía decidido, apareció Mikel Merino para empatar una eliminatoria que se decidirá el próximo domingo en Mestalla.

PACO GONZÁLEZ APLAUDE LA ACTITUD DE LOS JUGADORES

A la conclusión del partido, Paco González, Poli Rincón y Santi Cañizares analizaron en la retransmisión de Tiempo de Juego el empate logrado sobre la bocina de la selección española contra Países Bajos.

@SEFutbol Los jugadores de la Selección celebran el empate de Mikel Merino.

"Hay una cosa en la que doy toda la razón del mundo a Simeone", empezó diciendo Paco González. Y añadía seguidamente: "Los jugadores que no juegan están con morritos por dentro, aunque no lo exterioricen. Pero esos mismos jugadores, cuando salen 10 o 20 minutos y aprovechan esa oportunidad, como Olmo y Merino hoy, son la leche".

"Son jugadores que te dan partidos y títulos", sentenciaba el director de Tiempo de Juego.

Al debate se sumaba Poli Rincón y comentaba: "Es muy difícil para un jugador no ser egoísta cuando no juega. Pero ver a futbolistas que salen con esta actitud, con esas ganas y esa determinación, es algo maravilloso".

Y Cañizares, por su parte, señaló: "Yo desde el prisma del portero, si no jugaba no pintaba nada. Pero es verdad que si eres uno de los jugadores con los que cuenta el entrenador, aunque no sea de titular, no hay ningún problema. Y jugando esos últimos 20 minutos tienen que entender que juegas contra un equipo que ya está cayendo físicamente y es más fácil".

CANALES DE WHATSAPP

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ y PINCHANDO AQUÍ.