Paco González da la clave de la última lesión del Real Madrid y manda un mensaje a Ancelotti: "Drama nacional"

Tras la derrota el pasado miércoles en San Mamés por 2-1, que le impide hacerse con el liderato de LaLiga y le deja a cuatro puntos del Barcelona en la tabla con un partido menos, el Real Madrid regresa al campeonato doméstico este sábado en Montilivi. Sin tiempo para el descanso los de Ancelotti tendrá que ponerse el mono de trabajo para volver a la dinámica ganadora antes del fundamental compromiso del martes ante el Atalanta en Champions League.

Las molestias físicas de Rodrygo

El delantero brasileño Rodrygo Goes no forma parte de la expedición del Real Madrid que ha viajado en la mañana de este sábado a Girona y se cae por un problema muscular de la lista de convocados de Carlo Ancelotti. El italiano solo podrá tener a sus órdenes 19 futbolistas en tierras catalanas, tres de ellos (Raúl Asencio, Sergio Mestre y Daniel Yañez) de la cantera.

Rodrygo, que reapareció tras una lesión muscular frente al Getafe y también fue titular en San Mamés, ha sufrido un nuevo problema tras disputar dos partidos en apenas tres días. Según informa el Real Madrid, el delantero brasileño sufre "molestias musculares en la pierna izquierda", y en las próximas horas será sometido a unas pruebas que determinarán el alcance exacto de la dolencia.

En la misma pierna, la izquierda, sufrió Rodrygo una lesión en el recto anterior de la pierna izquierda tras caer lesionado el 9 de noviembre en el encuentro liguero del Real Madrid ante Osasuna. Estuvo tres semanas alejado de los terrenos de juego.

Cordon Press Rodrygo sufrió el 9 de noviembre su anterior lesión.

Las bajas de Ancelotti para Girona

Las bajas que sufre Ancelotti para la visita al Girona aumentan al sumarse Rodrygo a Vinícius Jr., David Alaba, Eduardo Camavinga, Dani Carvajal y Éder Militao. Tampoco viajan en la expedición los canteranos Gonzalo y Chema tras acabar ambos jugadores con molestias el encuentro con el Castilla disputado el viernes en Murcia. El italiano solo tendrá a su disposición a 16 futbolistas con ficha del primer equipo.

Los minutos de Endrick

Todo apunta a que con la baja de Rodrygo, Endrick tendrá la oportunidad de jugar bastantes minutos en ataque junto a Mbappé. En los últimos partidos Ancelotti viene apostando por un esquema con dos delanteros que tras las bajas de Vinicius y Rodrygo deja a Mbappé y Endrick como únicos delanteros disponibles.

AFP7 vía Europa Press Endrick se besa el anillo de boda tras meter un gol con el Real Madrid

El joven atacante brasileño solo ha tenido minutos en 13 de los 22 partidos oficiales del equipo en lo que va de temporada y acumula un total de 138 minutos sobre el césped. De hecho, solo ha sido titular en un encuentro, la derrota en Lille por 1-0, en la que disputó 57 minutos. Aún así le ha dado tiempo a marcar dos tantos uno al Valladolid y otro al Stuttgart, pero no marca desde el 17 de septiembre ante los alemanes. La grada quiere más de Endrick y este puede ser el día.

La opinión de Paco González

El director de Tiempo de Juego ha hablado de la ausencia de Rodrygo en Girona y la achaca a la falta de oportunidades de Ancelotti a algunos jugadores: “El otro día estaba lesionado, reaparece, lo pone desde el principio y otra vez lesionado… si es que”, afirmaba un Paco González que espera por fin ver a Endrick, aunque no lo tiene claro.

EFE Paco González pide más minutos para Endrick

“A ver si se le va a ocurrir poner a Endrick y tenemos un drama nacional… qué no se le ocurra, por favor”, decía irónicamente. Miguel Ángel Díaz apuntaba que igual con tanta baja en ataque un día de estos le toca jugar. “No se da cuenta de que, por poner siempre a los mismos, el otro día puso a Rodrygo y a Tchouameni y hoy Rodrygo vuelve a estar pocho. No es mejor tirar de los sanos…”, se preguntaba el director de Tiempo de Juego.

