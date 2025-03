Paco González se cuela en la batalla de los horarios entre Ancelotti y Tebas: "Fue un milagro..."

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha respondido este domingo al entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, que se quejó de que el equipo había tenido menos de 72 horas de descanso entre el partido de Liga de Campeones del miércoles y el encuentro del sábado ante el Villarreal, y le ha recordado que el propio club blanco no tuvo en cuenta esto para pedir cambiar la hora del duelo ante el Leganés, que hará que haya también menos de 72 horas de descanso con el partido de semifinales de Copa del Rey ante la Real Sociedad.

El mensaje de javier tebas

"Carlo, seguro que Emilio te habrá contado que LaLiga había puesto el partido con el Leganés, de la próxima jornada, el sábado a las 16:15 para daros más descanso antes de la semifinal contra la Real Sociedad", comenzó Tebas en un mensaje publicado este domingo en la red social X.

"Pero Emilio le pidió al director de competiciones de LaLiga cambiarlo a las 21:00 -seguramente con tu conocimiento y autorización, me imagino- para beneficiar a los que venían de la fecha FIFA. ¡Y ahora nos quedan menos de 72 horas entre el pitido final del partido del sábado y el inicio de la semifinal del martes! ¡¡Que se clasifique a la final el mejor!! Saludos (Continuará)", finalizó.

Twitter Tebas contradice a Ancelotti en sus redes sociales tras sus quejas por los horarios

la polémica con los horarios

Con el cambio de hora del Real Madrid-Leganés de las 16.15 a las 21.00 horas, no se cumplirán las famosas 72 horas de descanso desde el final de ese duelo hasta el comienzo del partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey entre el conjunto blanco y la Real Sociedad del martes 1 de abril en el Santiago Bernabéu (21.30 horas).

El sábado, tras la victoria del Real Madrid ante el Villarreal en el Estadio de la Cerámica (1-2), el técnico Carlo Ancelotti se mostró muy contundente respecto al tema de los horarios. "Hoy es la última vez que vamos a jugar un partido antes de 72 horas, nunca más vamos a jugar un partido con menos de 72 horas de descanso. Hemos pedido a LaLiga dos veces de cambiar el horario del partido, pero no ha pasado nada. Esta es la última vez", señaló el preparador italiano.

LaLiga/RFEF El Real Madrid tendrá menos de 72 horas de descanso entre los partidos ante Leganés y Real Sociedad.

El mensaje de paco gonzález

Paco González ha analizado el problema con los horarios del Real Madrid y de muchos equipos de LaLiga tras leer en antena el mensaje escrito por Javier Tebas en sus redes sociales: "El horario de Copa lo pone la RFEF, no se si ahora dirá lo cambiamos al miércoles, pero no lo creo porque TVE es la que manda", ha augurado antes de especificar que "a lo mejor Ancelotti se refería a 72 horas entre comienzo de partido y comienzo de partido".

"Hay una sinrazón aquí y es que el calendario es tan absurdo y tan apretado que no da tiempo a descansar y como ninguna de las competiciones quiere ceder en lo suyo, la Copa coloca los partidos en días distintos, Europa coloca sus partidos cuando le da la gana... Los que juegan los jueves la Europa League y la Conference League están matados durante todo el año. No solo en España si no en todos los sitios porque en España alguno al final puede jugar a las 21:00 horas, pero en general en Europa no se juega a esa hora los domingos", ha añadido.

EFE Xabi Alonso celebra con el público el título de la Bundesliga.

"Para mí el año pasado fue un milagro que el Bayer Leverkusen ganase la liga alemana jugando todos los jueves en Europa, pero un milagro. Hay que tener suerte, no lesiones, buen entrenador, rotaciones, buena plantilla, gente que descansa... El Leverkusen aguantó hasta la final de la Europa League y ganó la Bundesliga, aunque es cierto que en Alemania hay cuatro jornadas menos... ¡Qué sirva este pollo para que se sienten un ratito y arreglen lo de los calendarios y los horarios! Solo cuando le pasa a un grande se forman pollos... Lo del penalti de dos toques se ha arreglado cuando le ha pasado al Atlético de Madrid... aprovechemos este pollo para hacer calendarios más sensatos...", ha finalizado.

canales de whatsapp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).