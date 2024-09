Paco González confiesa su admiración por este jugador del Girona: "Siempre juega bien, da igual el sitio en el que le pongas"

El Girona fue la gran sensación la temporada pasada. Todo el año en los puestos de arriba, llegando incluso a pelear el liderato con el Real Madrid durante muchas jornadas. Ese buen año le permite disputar la Liga de Campeones esta temporada 2024-2025.

El conjunto catalán debutó en la Champions y lo hizo ante el PSG en el Parque de los Príncipes el pasado 18 de septiembre. Los de Míchel comenzaron su sueño de Champions League con una derrota por la mínima tras un error de su guardameta Gazzaniga.

Los gerundenses cedieron en el minuto 90 ante el París Saint-Germain por culpa de un gol del lateral zurdo portugués Nuno Mendes, cuyo disparo, aparentemente inofensivo, se coló entre las piernas del meta del conjunto catalán, el argentino Paulo Gazzaniga.

En su debut histórico este miércoles en la Liga de Campeones de fútbol, el Girona neutralizó gran parte del partido al PSG, que, antes del afortunado tanto de Mendes, había contado con tres grandes ocasiones de Ousmane Dembélé (minuto 62), Randal Kolo Muani (82) y Achraf Hakimi (85).

2 de octubre (18:45): Girona - Feyenoord. (Casa)

22 de octubre (21:00): Girona - Slovan Bratislava. (Casa)

5 de noviembre (18:45h): PSV Eindhoven - Girona.

27 de noviembre (18:45h): Sturm Graz - Girona.

10 de diciembre (18:45h) Girona - Liverpool. (Casa)

22 de enero (21:00h) Milan - Girona.

29 de enero (21:00h) Girona - Arsenal. (Casa)

TEMPORADA 2024-2025

El Girona comenzó esta temporada con varios cambios y con salidas de jugadores de referencia de la temporada como Savinho, que está jugando en el Manchester City, o Dobvyk, pichichi del equipo el año pasado, y que ahora juega en la Roma. Otro de los jugadores que destacaron en el Girona fue Yan Couto, que ha cambiado ahora la camiseta rojiblanca con la amarilla del Borussia Dortmund

Por otro lado, ha logrado mantener a Miguel Gutiérrez y a Arnau Martínez, que sonaron durante el pasado mercado de fichajes para varios equipos. Destaca la vuelta de Oriol Romeu tras su paso por el Fútbol Club Barcelona. Como fichajes, hay nombres conocidos para el aficionado español como Bryan Gil o Abel Ruiz que regresan también a LaLiga de la mano del Girona.

Otro integrante de la plantilla que continúa en este Girona europeo es el neerlandés Daley Blind. El defensa llegó al club procedente del Bayern Múnich la temporada pasada.

Un jugador que aterrizó en Girona tras su paso por el Manchester United, Ajax y Bayern, antes de firmar por el club catalán.

El jugador neerlandés sufrió un paro cardíaco en el 2019 durante un partido de Champions League contra el Valencia.

"Mi corazón se recuperó por sí solo. Cuando sucedió, me sentí mareado, como cuando te levantas demasiado rápido, pero después de unos minutos me sentí bien otra vez y continué el partido. Después, el médico tuvo dudas y me envió al hospital. Me mostraron que había tenido un paro cardíaco. No podía creerlo. No creí a los médicos. Sin embargo, le dije a mi esposa y a mi familia que si existiera la posibilidad de volver al fútbol, lo intentaría... Estaba en un túnel mental para volver a jugar y me dieron luz verde. Dos meses después, estaba jugando de nuevo", recordó Blind en una entrevista para The Athletic.

Ese episodio se volvió a repetir en la pretemporada de 2020 cuando jugaba en el Ajax y se desplomó durante un amistoso contra el Hertha Berlín: "Volvió a pasar. Recibí una descarga eléctrica durante el partido porque llevaba un DCI. Empecé a asustarme un poco. Me dijeron que estuve cerca de otro ataque al corazón".

LaLiga Daley Blind, lesionado durante el encuentro ante el Celta

La figura de Blind vino a colación del gol que marcó el Girona en Vigo ante el Celta. Fue Yangel Herrera el autor del tanto, pero a pase del neerlandés. Tras esta acción, Paco González se deshizo en elogios hacia él.

"Me gustan los jugadores que valen para varias posiciones, les admiro. Lo de Daley Blind... Ya no es rápido, juega de central izquierdo, a veces le ponen de lateral izquierdo, ha jugado de mediocentro, hoy está de central derecho y hoy ha puesto un pase de gol magnífico, cumple siempre bien", señaló.

"Me flipan esos jugadores de escuela holandesa de siempre, que juega bien al fútbol, en el sitio en el que le pongas", añadió.

La mala noticia para Daley Blind llegó hacia el minuto 50 del encuentro cuando se tuvo que retirar lesionado en una acción él solo. Fue sustituido por David López.

