Del Nido Carrasco califica de "intolerable" el comunicado del Real Madrid sobre los árbitros y señala también al Barcelona: "¿Le merece la pena?"

El presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, ha dejado unas declaraciones explosivas en la previa del encuentro que ha disputado su equipo ante el Fútbol Club Barcelona este domingo en el estadio Sánchez Pizjuán.

Declaraciones a nuestros compañeros de Dazn y que van en contra del Real Madrid por el comunicado hecho público por el conjunto blanco esta última semana en contra del arbitraje a raíz del encuentro del pasado sábado en Cornellá ante el Espanyol.

"El comunicado del Real Madrid es intolerable, es inaceptable, porque pone en tela de juicio la honorabilidad de la competición y la honradez de los árbitros. Y nosotros debemos, en el mundo del fútbol, denunciar tanto públicamente como ante los juzgados un comunicado que atenta contra la integridad del fútbol. Pero lo peor de todo es que no nos llama la atención. Real Madrid lleva a través de Real Madrid Televisión y a través de diferentes prácticas intentando destruir el fútbol español. Y nosotros no podemos tolerar que un club de la categoría del Real Madrid intente destruirnos", señaló.

Llamó la atención que dentro de su denuncia contra el equipo blanco, también señaló al Fútbol Club Barcelona: "Me llama mucho la atención la postura del FC Barcelona, que si no se han manifestado públicamente, que están de acuerdo en que los árbitros perjudican al Real Madrid, ¿de verdad el FC Barcelona, por recoger las migajas que le caen al Real Madrid, le merece la pena admitir este tipo de conducta? Yo los invito, como siempre, a que lideren el fútbol español y que no intenten destruirlo".

Por otro lado, el dirigente hispalense también hizo referencia al caso Negreira y a las relaciones entre ambos clubes después de que se conocieran detalles de este caso: "Nosotros estamos esperando, ya nos manifestamos públicamente nuestra postura en el caso Negreira. Nosotros estamos esperando una explicación por parte del FC Barcelona. Los hemos invitado al palco, como se merecen, pero no ha habido comida directiva. Yo no me voy a sentar en el palco del campo del FC Barcelona hasta que ellos den una explicación. Con lo cual, las relaciones que ellos rompieron se encuentran en la misma posición".

