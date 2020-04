Mikel Erentxun, en Tiempo de Juego: "Deberíamos hacer la foto de familia del 'Resistiré' cuando esto acabe"

Mikel Erentxun es uno de los participantes de la versión que estrenó Cadena 100 sobre 'Resistiré 2020', el tema que está triunfando durante el confinamiento en España.

Este sábado, pasó por Tiempo de Juego, con Paco González, donde habló de este pequeño 'milagro' que juntó a 30 artistas: "Yo tenía equipo en casa, y se hizo en un tiempo récord. Me llegó un playback, hice un par de tomas de voz, me grabaron un vídeo con el móvil, y lo hice todo por el ordenador. Me lo propusieron un día y a los pocos días ya estaba la canción. Es histórico por el momento que se ha hecho y por el cómo se ha hecho".

Muchos lo comparan con el famoso 'We Are The World': "Es un poco nuestro 'We Are The World', pero por separado, es una pena no tener la foto de familia es una pena. Molaría juntarnos en una foto todos cuando todo esto pase", dijo Mikel.

Por lo demás, el cantante vive el confinamiento muy pendiente de sus tres hijos: "Da mucho trabajo, el mundo escolar ocupa muchas horas en el día". Además, en su cuenta de Instagram, toca una canción todos los días a las ocho y media de la tarde.