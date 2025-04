El mensaje de Fernando Morientes a los oyentes tras pasar varios días en el hospital por un problema de salud: "Heparina y mejores decisiones"

Fernando Morientes, exjugador de Real Madrid, Liverpool, Mónaco o Valencia y comentarista de Tiempo de Juego, ha contado este sábado en el programa el problema de salud que ha sufrido esta semana para tratar de concienciar sobre él y mandar un mensaje a la sociedad. "Me gustaría que la gente aprendiese. Yo no lo sabía y si lo hubiera sabido no habría hecho lo que he hecho y si lo hiciese habría sido de otra manera", ha comenzado diciendo un Fernando Morientes que conserva su figura de futbolista, que no fuma ni bebe y tenía una buena salud.

Cordon Press Fernando Morientes, durante un partido en el Amsterdam Arena con los veteranos del Real Madrid.

El exdelantero, que ahora se desempeña como comentarista y juega en los veteranos de varios clubes, ha sufrido un enorme "susto" que por suerte ha quedado en nada. "Me encontraba mal después de muchos viajes. En la vuelta de Huelva a Madrid me dolía mucho el pecho, un dolor punzante debajo del esternón, pensaba que era algo gástrico y no quise ir al hospital. Por la noche sentí algo y fui al médico. Me encontraron las enzimas cardiacas muy altas y se asustaron. Empezaron a buscar cosas en el corazón, pero no era nada de eso. Vieron un derrame en la pleura y pensaron que podía ser algo de los pulmones y así fue: una embolia pulmonar", ha desvelado.

"Es un coagulo que nace en la parte trasera de la rodilla por tanto en el aire en el avión y en el coche parado. Esto con una heparina se habría solucionado. Mi sangre se espesó en el aire y ese trombo se fue hacia el pulmón. Eso es lo que me dolía", se ha sincerado Morientes que ha pasado "cinco días en el hospital con un susto de muerte" y que va a recuperarse "cien por cien de todo" y tendrá que empezar a elegir mejor sus viajes desde ahora y al que le detectaron lo ocurrido gracias a una ecografía.

Alamy Stock Photo Pasajeros que se ponen de pie en cuanto un avión de EasyJet

el mensaje de morientes

El comentarista de COPE ha querido mandar un mensaje para concienciar al resto de la gente: "No tenía ganas de decirlo, pero es importante para toda esa gente que viaja habitualmente varias veces por semana. Es bueno llevar una heparina, no pasa nada. Te la pinchas, la sangre se licua y puedes viajar si es por necesidad y si no es necesidad tomar mejores decisiones y no estar todo el día viajando como hacía yo". "El doctor me dijo que esta enfermedad se lleva a mucha gente arriba", ha finalizado Fernando Morientes antes de dar las gracias a todos los médicos que le han atendido, a su mujer y a sus hijos.

