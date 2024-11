Mateu Lahoz desvela un increíble episodio que vivió durante su etapa como árbitro: "No las he liado tan pardas"

El Athletic y la Real Sociedad han cerrado la 14ª jornada de Primera División con un derbi vasco que se disputó en el estadio de San Mamés.

Comentando este encuentro en Tiempo de Juego, estuvieron Rubén Martín - narrador del choque - junto a López Ufarte - exjugador de la Real Sociedad - Julen Guerrero - exjugador del Athletic - Ander Cotorro, José Ángel Peña y el excolegiado Mateu Lahoz, que comentó las acciones polémicas del choque.

JORNADA DE POLÉMICAS

Este fin de semana viene cargado de jugadas polémicas, tal y como te hemos contado en Tiempo de Juego desde el pasado viernes.

La primera de todas llegó en el Atlético de Madrid-Alavés. Los de Luis García iban ganando 0-1 cuando llegó la acción polémica cuando el árbitro del encuentro señaló penalti por una mano de Abqar en una jugada con Sorloth.

El noruego del Atlético de Madrid remató de cabeza un centro lateral, y el balón golpeó en la mano del defensa vitoriano.

Mano de Abqar en la jugada con Sorloth

Después del partido del Metropolitano se vivió una jugada surrealista, nunca vista en el fútbol español y ocurrió en Las Palmas-Mallorca.

El choque iba 2-2 y en un córner, el balón acabó en las manos de Cillessen. El delantero de Las Palmas, Jaime Mata, celebró la jugada en la cara de Vedat Muriqi. El ariete del club balear le hizo una 'peineta'. Después de la revisión de la acción en el monitor VAR, el árbitro expulsó al delantero del Mallorca y amonestó a Mata. Además marcó tiro libre indirecto a favor de los visitantes que terminó con gol de Mojica.

RFEF Así fue el audio del VAR de la jugada entre Mata y Muriqi.

La siguiente jugada polémica llegó en el Celta-Barcelona cuando el choque iba 0-1 a favor del Barça.

Corría el minuto 28 de la primera parte cuando Iago Aspas recibió el balón tras iniciar la carrera en la línea del medio.

El capitán del Celta encaraba en solitario la portería de Iñaki Peña, cuando por detrás Gerard Martín, la gran novedad en el equipo de Flick, empujó a un Aspas que se fue al suelo.

Derribo de Gerard Martín sobre Iago Aspas

El colegiado Soto Grado no señaló penalti, provocando así el enfado del estadio de Balaídos y del cuerpo técnico vigués. Desde el VAR tampoco le llamaron para que rectificara, y por tanto, no hubo pena máxima a favor del Celta.

Los gallegos también pidieron la expulsión a Gerard Martín por una falta sobre Aspas en los últimos minutos de la primera parte.

Entrada de Gerard Martín a Iago Aspas

MATEU LAHOZ

Al final de la primera parte del derbi vasco, Mateu Lahoz desveló una anécdota que vivió durante su etapa como árbitro profesional, después de bromear sobre la tranquilidad que estaba viviendo Gil Manzano sobre el césped bilbaíno: "No las he liado tan pardas como la fama me precede".

"En noviembre de 2013, en el Melía Barajas, mis propios compañeros, liderados por Manuel Díaz Vega, hicieron un referéndum sobre que mi forma de arbitrar molestaba, a mano alzada. Y solo dos compañeros dijeron que yo tenía mis herramientas y que si me habían ascendido a primera división, que debía utilizarlas", contó.

EFE Mateu Lahoz enseña la tarjeta roja a Fernando Amorebieta por su entrada a Andrés Iniesta

