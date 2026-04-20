Manolo Lama advierte de una posible "bronca" al Real Madrid de parte de su propia afición en el Santiago Bernabéu: "Aunque le quedan tres partidos como local"

El periodista Manolo Lama ha lanzado una seria advertencia sobre el ambiente que podría vivirse en el Santiago Bernabéu durante el próximo partido del Real Madrid. En el programa 'El Tertulión de Tiempo de Juego' de la Cadena COPE, dirigido por Juanma Castaño, Lama ha sugerido que la afición podría estar con los ánimos caldeados, afirmando que "están de uñas todo el mundo, ya lo sabes".

Un Bernabéu bajo la lupa

El análisis se centra en el encuentro de este martes a las 21:30 contra el Deportivo Alavés, un partido en el que el Real Madrid no se juega nada a nivel clasificatorio. A pesar de la hora y la intrascendencia del choque, el periodista se pregunta cómo reaccionarán los asistentes, sugiriendo que el descontento podría ser el protagonista inesperado de la noche.

Por su parte, Juanma Castaño ha especulado con la posibilidad de que algunos aficionados acudan al estadio con la intención de mostrar su enfado. "Pues te digo una cosa, a lo mejor va más gente a montar bronca", ha comentado. El comunicador asturiano cree que incluso seguidores que no pensaban asistir podrían decidir ir expresamente para protestar: "A lo mejor hay gente que no tenía pensado ir y dice, 'pues voy a ir'".

Esta situación cobra especial relevancia si se tiene en cuenta el calendario del equipo. Tras el partido contra el Alavés, el Real Madrid afrontará tres partidos seguidos como visitante, por lo que la afición no volverá a ver a su equipo en el Bernabéu hasta dentro de casi un mes. El siguiente compromiso será el viernes a las 21:00 horas contra el Betis en La Cartuja.

La situación de Raúl Asencio

En el apartado médico, se ha informado sobre el estado de salud de Raúl Asencio. El jugador sufre una enterocolitis bacteriana, una inflamación del intestino y del colon que le ha hecho perder 6 kilos en las últimas dos semanas. Aunque se encuentra algo mejor, su presencia en el partido contra el Alavés está descartada.

La evolución del futbolista marcará su disponibilidad para los próximos encuentros. Su participación en el partido del próximo viernes ante el Betis es actualmente una incógnita, y se está a la espera de ver si tiene tiempo suficiente para recuperarse y poder entrar en la convocatoria.