Maldini señala lo único que le falta a la selección de Luis de la Fuente: "Casi perfecto"

La selección española ha cerrado un año perfecto, en el que han conseguido ganar la Eurocopa y cosechar 14 victorias y un empate de la mano de Luis de la Fuente.

La selección española cerró la fase de grupos de la Liga de Naciones con un nuevo triunfo, ante Suiza en el Heliodoro Rodríguez López con los goles de Yemery Pino, Bryan Gil y Bryan Zaragoza en el añadido (3-2), en un partido que fue un banco de pruebas para Luis de la Fuente al estar ya clasificada como primera de grupo para los cuartos de final.

Bryan Zaragoza celebrando el gol de la victoria

España extendió su racha sin perder en un 2024 inolvidable, en el que conquistó con pleno de triunfos la Eurocopa de Alemania. El tanto de Yeremy Pino, tras un penalti fallado por Pedri a los 32 minutos, fue igualado en una gran acción individual por Joel Monteiro en el 63.

Cinco minutos después Bryan Gil volvía a adelantar a España, pero un penalti a cinco del final cometido por Fabián, dio el empate a Suiza con el lanzamiento de Zeqiri. En el añadido Bryan Zaragoza generó un penalti que materializó para dar el triunfo con su primer gol como internacional.

Pero esto no es todo, porque también hay que destacar la cantidad de juegadores que han debutado con Luis de la Fuente desde que llegó al banquillo de la absoluta.

debutantes con luis de la fuente

Aitor Paredes, titular ante Suiza en el último partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones, Samu Omorodion y Pablo Barrios, que tuvieron minutos en la segunda parte en el Heliodoro Rodríguez López, aumentaron a 22 los debutantes con la selección española desde el estreno oficial como seleccionador de Luis de la Fuente.

De Joselu Mato, en el estreno oficial en marzo de 2023 de De la Fuente que antes había dirigido un partido en un amistoso con la sub-21 sustituyendo a Luis Enrique y al absoluta por un caso de covid, a Pablo Barrios, el último en debutar, son 22 los futbolistas que se estrenaron con la absoluta en un año y ocho meses.

Bryan Gil celebrando su gol

Tras el estreno de Marc Casadó en Copenhague ante Dinamarca en la penúltima jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones, en la última, con España ya clasificada como primera para cuartos, De la Fuente dio la alternativa a Paredes como titular en el centro de la zaga, a Samu que entró tras el descanso por el capitán Álvaro Morata y, por último, a Barrios, llamado de urgencia por las lesiones de Zubimendi y Álex Baena más la sanción de Mikel Oyarzabal, que sustituyó a Pedro a los 79 minutos.

la opinión de maldini sobre la roja

Durante la retransmisión del partido en 'Tiempo de Juego', Maldini alabó cómo el de Logroño ha montado el partido con “muchos jugadores no habituales y que a lo mejor en las próximas convocatorias algunos no van a estar pero España yo creo que al final ha dado la cara”.

“A mí me ha encantado Pedri, pero la entrada de los dos Bryan ha sido decisivo y yo entiendo que para el seleccionador es que cerrar un año glorioso, España cierra un año 2024 de pura gloria y era una pena no ganar este partido porque aunque no significaba nada pero ya digo el año ha sido absolutamente memorable”, analizó el experto en fútbol internacional.

Maldini continuó hablando de la calidad de los jugadores. Además “siguen saliendo casi debajo de las piedras jugadores de altísimo nivel. España tiene una generación de talentos espectaculares casi en todas las posiciones, casi en todas las posiciones sobre todo en medio campo y arriba es que es un espectáculo ver España”.

A pesar de esto, solo le pone un fallo: “Tenemos muchos 6, 7, 8 pero que nos falta un 9 de nota”.

